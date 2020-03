Bor du i Oslo og frykter smitte?

Folk er dramatisk mer bekymret nå enn de var for noen dager siden. Helseetaten viser til nasjonale myndigheter og rådene fra Folkehelseinstituttet for hvordan man bør forholde seg dersom man frykter at man er blitt smittet.

– Vi anbefaler at folk følger de nasjonale retningslinjer for dette, sier kommunikasjonssjef i helseetaten Christian Ekker Larsen og henviser alle som er bekymret om å lese rådene som gis på Folkehelseinstituttets hjemmesider.



Han har ikke tall på hvor mange som har blitt testet i Oslo, ved legevaktenes drive-through test-steder i byen. Men presiserer at folk ikke skal møte opp uanmeldt for å bli testet. Han ber også folk heve terskelen for å ringe Koronatelefonen.

– Les og følg med på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet, disse sidene oppdateres fortløpende, sier Ekker Larsen til Dagsavisen.

Dette skal du gjøre om du frykter at du er smittet:

• Dersom du føler deg syk bør du holde deg hjemme. Om du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117..

• Hvis du kan være utsatt for smitte med koronavirus og har symptomer som hoste, feber eller kortpustethet, ta kontakt med fastlegen din per telefon. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

• Har vært i et område med utbredt spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.

• Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Du som er i hjemmekarantene:

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

• ikke gå på jobb eller skole

• unngå reiser og ikke ta offentlig transport

• unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Basert på informasjon om varslede tilfeller i Norge (utbruddsregisteret):

• Det er nå totalt 621 tilfeller, hvorav 163 tilfeller er rapportert fra kl 00.00 til kl 24.00 den 11.03.2020.

• 166 av dem er i Oslo

• Det er ikke rapportert noen dødsfall.

