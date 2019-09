Les også: «Etter Drillo har alle nordmenn en spesiell kjærlighet til 4-5-1. Slike tallrekker må også byrådet tenke på»

– AUF vil advare Arbeiderpartiet mot å inngå et formelt samarbeid med Venstre, sier Mansoor Hussain, leder i AUF i Oslo.

Behovet for advare kommer etter en rekke saker den siste uka om samtaler mellom Venstre og Miljøpartiet De Grønne, om muligheten for å samarbeide politisk i Oslo. Venstre har åpnet for å være støtteparti for byrådet, som i dag har en formalisert samarbeidsavtale med Rødt. Det betyr at det er Rødt som sikrer at mindretallsbyrådet for gjennom et budsjett de kan styre byen med.

Leder i AUF i Oslo, Mansoor Hussain, mener byrådet bør fortsette å samarbeide med Rødt. FOTO: AUF I OSLO

– Har ikke stemt borgerlig

– AUF mener at det beste er at Oslo styres som i dag, av et byråd med Ap, MDG og SV, med en formalisert samarbeidsavtale Rødt. Valgresultatet viste et klart rødgrønt flertall, og jeg mener dette er den sammensetningen som vil gi mest god sosialdemokratisk politikk til byen, sier Hussain.

Alle de rødgrønne partiene, utenom Arbeiderpartiet, gikk kraftig fram i kommunevalget.

MDG gikk fram fra 8,1 i 2015 til 15,3 prosent. SV gikk fram 3,5 prosentpoeng, og Rødt gikk fram fra 5 til 7,2 prosent.

– Velgerne har ikke stemt på borgerlig politikk, og det er viktig at vi lytter til dem, sier han.

Les også: Dette er stridssakene i dragkampen om Oslos framtid

– Hva er det som gjør at dere nå ser at det er behov for å gå ut å advare?

– Vi har fulgt saken i mediene de siste dagene, og mener det er behov for å være tydelig på at MDG, SV og Rødt er våre samarbeidspartnere.

MDG og Venstre i møte

Det var Dagsavisen som først meldte at MDG hadde tatt kontakt med Venstre for å få klarhet i om de mente alvor med sitt utspill i Dagens Næringsliv, hvor de åpnet for å være byrådets støtteparti.

Denne uka fulgte MDG og Venstre opp den korte telefonsamtalen forrige torsdag, med et møte. Hva som ble drøftet der har ikke kommet fram, men Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke er fornøyd med at de hadde en «god samtale.»

I et intervju med Dagbladet vil ikke Raymond Johansen avvise at Venstre er en potensiell samarbeidspartner fra sak til sak i bystyret.

– Hva tenker du om at Raymond ikke helt kategorisk avviser et samarbeid med Venstre?

– Et sak-til-sak-samarbeid i bystyret er noe annet. Om Venstre ønsker å tilnærme seg byrådet er deres sak. Men jeg mener vi bør fortsette med en samarbeidsavtale med Rødt, sier Hussain.

Fredag startet Arbeiderpartiet forhandlinger med SV og MDG om en ny byrådsplattform for de neste fire årene. På vei inn i Mangelsgården i Oslo sentrum var det en ordknapp Johansen som ikke ville utelukke verken et samarbeid med Venstre eller Rødt.

Byrådsforhandlinger

– Nå skal vi tre partiene sette oss rolig ned og forhandle. Vi har god tid. Vi kommer til å vedta rekkefølge på saker. Mange skal delta i undergrupper. Vi har samarbeidet veldig godt med Rødt i de årene som har vært. Det er spennende det som skjer med Venstre. Noen kommentar utover det har jeg egentlig ikke, sa Johansen.

Tankesmien Agenda, som er eid av LO og Trond Mohn, har i en årrekke jobbet for å utvikle samarbeidskonstellasjoner for å sørge for at sentrum-venstre i norsk politikk får makt.

Leder Trygve Svensson ser nå med glede på at alle de største bykommunene i Norge nå ser ut til å bli ledet av nettopp sentrum-venstre. Det eneste unntaket er Bærum.

Leder i den LO-eide Tankesmien Agenda, Trygve Svensson, mener man ikke kan stenge døra for Venstre hvis de ønsker å støtte det rødgrønne prosjektet. FOTO: BRUSKELAND/KLUMAN/AGENDA

Han understreker at det er Oslo-politikerne som vet best hvordan samarbeidsspørsmålet løses framover.

– Det viktigste i Oslo akkurat nå er at byrådet fortsetter å utvikle det mest progressive og spennende politiske prosjektet vi har i Norge akkurat nå. Det innebærer å fortsette med omfordelende eiendomsskatt, en kjempesatsing på det grønne skiftet og satse videre på en god arbeidslivspolitikk. Hvis noen partier ønsker å være med på det kan man ikke av prinsipp avfeie dem, sier Svensson.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Han mener en nøkkel til at Arbeiderpartiet sitter med makt i mange kommuner i hele Norge er at partiet har blitt langt bedre på samarbeid.

– I 2011 gjorde Arbeiderpartiet et godt valg, men fikk veldig liten uttelling, blant annet i Oslo. Det ble satt i gang en dugnad i hele partiorganisasjonen om å bli bedre på samarbeid. Resultatet ser du nå hvor en langt større andel av befolkningen bor i rødgrønne kommuner, sier Agenda-lederen.