Etter Drillo har alle nordmenn med en viss nasjonalfølelse hatt en spesiell kjærlighet for tallkombinasjonen 4-5-1. Fire backer, en sterk midtbane og en spiss som er flink til å skåre. Sånn slår vi Brasil.

Og når Raymond Johansen, Lan Marie Nguyen Berg og Sunniva Holmås Eidsvoll i dagene og ukene framover skal forhandle om et nytt rødgrønt byråd i Oslo, så er det faktisk litt sånne tallrekker de må tenke på.

Hvem skal få sitte i byrådet? Oslos regjering? Hvem skal få åpen dør inn til Raymond? Hvem skal få kontorlokaler i det østre tårnet i Oslo Rådhus? Og før de får avklart akkurat hvem, er spørsmålet: Hvor mange fra hvert parti?

I dag er det åtte byråder i Oslo. Ap har fem. MDG har to. SV har en. Og så har SV ordføreren, som også teller.

Vi kan kalle det en 5-2-2-formasjon. 5 til Ap. 2 til MDG og 2 til SV.

Men det har vært valg. Ap har gått tilbake. SV har gått fram. Og MDG har gått fram en hel del.

Når de da skal forhandle en gang til, og makta har forskyvi seg mellom de tre, så må vi forvente en ny formasjon.

Samtidig har byrådet gitt seg sjøl muligheten til å utvide antall byråder. Det MÅ ikke være åtte. Det kan godt være ni. Eller ti. Eller søttenhundreogfemti. OK, det siste er ikke veldig sannsynlig. Men byrådsavdelinger kan splittes opp for å gjøre plass til flere byråder. I hvert fall hvis det løser et problem, i stedet for å skape et.

MDG kommer til å kreve minst én byråd til. SV har nok helt sikkert også lyst på fler. Arbeiderpartiet innser at de må få mindre makt, sånn forholdsmessig i hvert fall. Og det kan bety en byråd mindre, men det spørs på hvor mange byråder det blir til slutt. Og hvem som får hvilke jobber.

Kanskje vi får det som i fotballen vil regnes som ultradefensivt? En 5-3-2, hvor Ap får beholde sine fem backer, MDG får tre midtbaneeleganter og SV får en spiss (pluss en ordfører)?

Da blir neppe SV superhappy. De har jo gått fram i valget. Så kanskje 4-3-2, hvor SV heller ikke går fram, men Ap i det minste går tilbake?

SV vil sikkert foretrekke Eggens 4-3-3, men da blir sikkert MDG forbanna, som har gått mer fram enn SV.

Dessuten er det sant som Grev Dracula pleide å si: Det er alltid digg med litt friskt blod. Kanskje Ap finner en eller annen ny byråd i en skuff borte på Youngstorget?

Kanskje MDG finner en eller annen leder av en miljøorganisasjon som kan trives i østre tårn?

Og kanskje SV kan finne en eller annen avdanka statsråd som har mista trua på å få ministerjobben tilbake?

Eller kanskje vi bare burde se fotball i stedet?