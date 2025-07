Skarpt og feministisk om 1950-tallet

Toril Mois nye bok «På jakt etter Norge. Reiseskildringer fra 1950-tallet» er en nærlesning av et tiår og av mer eller mindre glemt litteratur. Erika Hebbert/Gyldendal

Det er både frydefullt og pinefullt å lese Toril Mois nye bok «På jakt etter Norge. Reiseskildringer fra 1950-tallet». Spesielt når anmelderen selv har levd lenge i dette landet, og har noen klare erindringer om tiåret.

Toril Moi er født i 1953 i Farsund, og er professor ved Duke University i Nord-Carolina. Hun er først og fremst kjent for sin forskning innen feministisk litteraturteori, og har skrevet flere bøker om emnet. De brukes ved universiteter over hele verden. Hun har også skrevet innsiktsfullt om den franske filosofen Simone de Beauvoir, og betraktet Henrik Ibsen fra et modernistisk ståsted.