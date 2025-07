Vi går baklengs inn i fremtida

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regjeringen innleder sin boligmelding med sitatet fra Håvamål: "Heime er kvar mann herre". Men det gjelder ikke for alle. Nå er det igjen slik at noen ikke skal få friheten til å ha sitt eget hjem. For den dagen unge mennesker plasseres på institusjon mot sin vilje, fordi BPA blir for dyrt for kommunen deres, frarøves de også muligheten til privatliv og familieliv. Hvordan bygger du et familieliv innenfor fire hvite vegger? Og hva skjer med barn som ikke lenger får lov til å bo med sine trygge og omsorgsfulle foreldre?

Slik tvangsflytting skjer i dag, til tross for at retten til å velge hvor man vil bo, og med hvem og hvordan, er nøye nedfelt i FN-Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 19A.

I slutten av april kunne vi lese at Stortinget bryter sitt løfte om forbud mot å plassere unge på sykehjem. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har sagt seg enig med regjeringen om at formålet oppnås på andre måter enn gjennom en lovendring. De mener klargjøring av regelverket overfor kommunene er en bedre vei å gå, til tross for at mange unge allerede bor på sykehjem mot sin vilje.

I 2022 bodde 98 personer i alderen 18–49 år på sykehjem. Av disse var det 22 som protesterte så høyt at statsforvalterne fikk det med seg. Men det er ikke bare de som rammes når Stortinget nå åpner opp for at denne praksisen kan fortsette. Den overhengende trusselen om at sykehjem vil være et alternativ er livsbegrensende for langt flere enn vi ser. Det fins unge som ikke tør å flytte til en annen kommune i frykt for at de ikke får med assistentene sine. Kanskje kommer de aldri inn i boligen de hadde sett for seg sammen med kjæresten. Kanskje venter det et lite rom på sykehjemmet i stedet, hvor de skal tilbringe resten av livet sitt.

Siden i fjor høst har Kommunenes Sentralforbund kjørt et narrativ i mediene om hvordan norske kommuner kveles av urimelige forventninger og lovkrav, som ikke står i stil med ressursene de har tilgjengelig. Det er ingen nyhet at kommuner påpeker pengemangel. Det som skiller seg ut fra det vi har hørt tidligere, er hvordan det ikke lenger er manglende overføringer som er hovedproblemet. Nå er problemet heller hvordan unge mennesker kveler kommunebudsjettene gjennom sin rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Politikere fra begge fløyer konkurrerer nærmest i å love kommunene mer selvbestemmelse og frihet, og de er allerede i gang med å endre spillereglene til brukernes disfavør. Den 11. juni ble den nye forvaltningsloven vedtatt. Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet har i denne sørget for å styrke vektleggingen av kommunalt selvstyre i statlige klagesaker. Komiteen understreket samtidig at statsforvaltningen ikke kan pålegge kommunene oppgaver eller plikter i statlige rundskriv eller veiledere, siden det kun er lover og forskrifter som er bindende for kommunene. Vi frykter at dette i praksis vil bety at kommunene skal få lov til å handle i strid med veiledere og rundskriv uten at statsforvalteren griper inn. Da er det svært problematisk at lovbestemmelsene rundt BPA- ordningen er så vage at de nettopp er forsøkt tydeliggjort i et rundskriv fra 2015.

For mange av våre medlemmer er det blitt fast rutine å klage til statsforvalteren på kommunale vedtak. Gjerne flere ganger, før de oppnår noe som ligner rimelige løsninger. Med den nye forvaltningsloven er innbyggernes klagemulighet svekket slik at det blir enda vanskeligere å få omgjort urimelige kommunale vedtak. Å svekke statsforvalterens rolle virker ikke klargjørende overfor kommunene. Det er tvert imot et signal om at kommunene heretter kan gjøre akkurat som de selv vil.

Skjønt, alle er fortsatt enige i at unge ikke skal på sykehjem. Men verken Arbeiderpartiet, Høyre eller Senterpartiet ville være med på å sikre dette gjennom et forbud. Ifølge Senterpartiets Kjersti Toppe kunne en lovbestemmelse blitt en rettighet på papiret, og regjeringen har kvittert ut dette temaet på andre måter. Til NRK sier hun at det er gjort flere grep for å hindre at unge må bo på sykehjem mot sin vilje. «Blant annet at statsforvaltere skal følge opp kommunene på dette området». Nå altså med begrenset kraft.

Statsforvalterens myndighet er helt nødvendig i møte med kommuner som altfor ofte lar økonomi trumfe innbyggernes muligheter til å leve gode og aktive liv. Nå kan man altså ikke love unge mennesker at de ikke blir plassert på sykehjem. Det forsterker inntrykket av at myndighetene forsøker å løpe fra sin forpliktelse til å sikre dem et verdig liv. Det er de unges grunnleggende frihet til å bestemme over eget liv som nå står på spill, og usikkerheten er ikke til å leve med.