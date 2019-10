I en oversikt Aftenposten skriver om mandag, går det fram at Ap i Oslo for åtte år siden hadde 20 faste representanter. Av disse hadde elleve minoritetsbakgrunn. Det høye antallet skyldtes at hele ni representanter ble valgt inn til sikker plass i bystyret ved å mobilisere mange personstemmer. Bare to var i utgangspunktet gitt en sikker plass på de forhåndskumulerte listene. I etterkant av valget ble begrepet «innvandrerkupp» brukt.

Ved valget i høst har derimot Ap bare tre politikere med minoritetsbakgrunn som faste representanter. Det er det laveste på 20 år, og det er én færre enn hva Høyre har. Ved valget i 2015 endte partiet opp med å få sju representanter etter at seks kandidater kapret nok personstemmer til å klatre til fast plass.

– Hadde Ap gjort det like godt som for fire år siden, ville nok 10-11 representanter med minoritetsbakgrunn ha kommet inn. Da ville situasjonen vært som i 2011, sier forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til avisen.

Han sier Arbeiderpartiet risikerer å miste stemmer fra velgere med minoritetsbakgrunn dersom de får færre profilerte valgte politikere med samme bakgrunn. Tall for hele landet fra Institutt for samfunnsforskning viser at 57 prosent av innvandrere med norsk statsborgerskap stemte på Ap i 2015. Blant norskfødte med innvandrerforeldre stemte 62 prosent på Ap.