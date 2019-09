Etter valget ble det klart at det er et flertall i Oslo bystyre for å vrake Helse Sør-Østs planer om å rive Ullevål sykehus og i stedet bygge nytt på Gaustad og Aker.

Samtlige partier bortsett fra Arbeiderpartiet og Høyre skrev før valget under på en avtale der de forplikter seg til å stemme mot reguleringsplanen på Gaustad og kreve en fullverdig utredning av Ullevål som fortsatt hovedsykehus i Oslo.

Men det finnes fortsatt en mulighet for at bystyreflertallet ryker i denne saken: Forhandlingene mellom SV, MDG og Arbeiderpartiet om en ny byrådsplattform.

Byrådsforhandlinger

Både SV og MDG har allerede klargjort sine hovedkrav til byrådsforhandlingene. Til sammen setter de seg snart rundt forhandlingsbordet med Arbeiderpartiet med til sammen 16 krav. Men ikke et eneste av disse kravene handler om å bevare Ullevål.

Nå advarer Rødt mot at Arbeiderpartiet kan binde SV og MDG til masta i Ullevål-saken gjennom å få gjennomslag for sykehusplanene i forhandlingene.

– Den eneste måten Raymond Johansen kan få flertall for å legge ned Ullevål er ved å binde SV og MDG til masta gjennom byrådsforhandlingene. Da vil de sammen med Høyre få et stort flertall i bystyret, sier partileder Bjørnar Moxnes.

– Dersom SV og MDG hestehandler vekk Ullevål vil det være et feilgrep av historiske dimensjoner. Og det er de også enige i. De lovte seinest for en uke sida å bevare Ullevål, legger han til.

I en tekstmelding til Dagsavisen bekrefter gruppeleder for Oslo SV, Sunniva Eidsvoll Holmås, at sykehusene vil bli et forhandlingstema i byrådsplattformen som alt annet, og at SV forbereder seg på det.

Også leder i Oslo MDG, Einar Wilhelmsen, sier partiene skal forhandle om Ullevål og Gaustad.

– Hva som skjer med Gaustad er jo til sjuende og sist helseminister Høies ansvar. Men alle partiene i Oslo, bortsett fra Arbeiderpartiet og Høyre, ønsker jo omkamp om Ullevål, så folk kan nok føle seg trygge på at dette også blir et tema i byrådsforhandlingene, og for MDG. Men forhandlingene tar vi direkte oss partier imellom, og ikke i media, sier han.

Samarbeidsavtale

Den forrige fireårsperioden hadde Rødt en samarbeidsavtale med byrådspartiene. Den foreløpige planen er at det samme skal skje denne gangen. Så hva gjør Rødt hvis byrådspartiene kommer til dem med en byrådsplattform som går inn for å rive Ullevål?

– I forhandlinger med byrådspartiene kommer vi til å kreve at vi stanser reguleringsplanen til et nytt regionsykehus på Gaustad. Og uansett kommer vi til å stemme nei til planene i bystyret, sier leder i Oslo Rødt Siavash Mobasheri.

– Så dere kan ende opp med en samarbeidsavtale med et byråd som sier nei til Ullevål og ja til Gaustad?

– Det er noe vi må ta stilling til når det kommer. Men vi skal jobbe for at det ikke skjer. Det vi krever nå er at SV og MDG skal stå ved løftene sine.

– Ikke så vanskelig krav

Bystyremedlem og mangeårig sykehusaktivist Maren Rismyhr mener kravet ikke bør være så vanskelig å imøtekomme.

– Kravet er egentlig ikke noe annet enn at kombinasjonen Aker/Ullevål skal utredes. Det er ikke et vanskelig krav å imøtegå, sier hun.

SV har tidligere vært bekymret for at helseminister Bent Høie og stortingsflertallet kan overkjøre Oslo bystyre med en statlig reguleringsplan vedtatt over hodet på Oslopolitikerne.

Statlig reguleringsplan

I et skriftlig svar til stortingsrepresentant Petter Eide skriver helseministeren torsdag at han legger til grunn at Oslo kommune opptrer som en forutsigbar samarbeidspart. Han svarer ikke direkte på spørsmålet om han vurderer en statlig reguleringsplan, men viser blant annet til at Oslo kommune selv har vært positive til sykehusplanene over tid, og at kommunen bør legge stor vekt på å sikre Oslos innbyggere gode og tilstrekkelige helsetjenester i framtida.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, har tidligere avvist at Arbeiderpartiet kan støtte et vedtak om å si nei til sykehusplanene på Gaustad.

– Om sykehuset ligger på Gaustad eller Ullevål er ikke det avgjørende. For oss er det tilbudet til pasientene som er viktigst. Vi er bekymret for Oslo-folks sykehustilbud, og det haster med avklaringer. Her synes jeg de andre partiene gambler med Oslosfolks helse og er lite ærlige på hvor lang tid nok en runde kan ta, sa han til Dagsavisen i sommer.