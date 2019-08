– Hvis Oslo sier nei til Gaustad, ryker også nytt sykehus på Aker

Tirsdag denne uken samlet ni partier i Oslo seg om en felles uttalelse der de forplikter seg til å stemme mot reguleringsplanen for nye Gaustad sykehus når denne kommer til behandling i bystyret til høsten.

Disse ni partiene er alle partier i bystyret bortsett fra Høyre og Arbeiderpartiet, samt Bompengepartiet, Senterpartiet og Helsepartiet. På de siste meningsmålingene ligger disse an til å få flertall i bystyret etter valget.

LES OGSÅ: – «Game over» for Gaustad

Nå advarer helseminister Bent Høie om å sabotere Gaustad-planene.

– Oslo kommune har vært involvert i planarbeidet med nye sykehus i Oslo over mange år. Kommunen er en viktig samarbeidspartner i prosessen med å gi både Oslo og regionens innbyggere et bedre og moderne sykehustilbud. Jeg må si det er rart hvis bystyret skal takke nei til mer funksjonelt sykehustilbud enn det de har i dag, skriver Høie i en e-post til Dagsavisen.

Aker kan ryke

Alle de ni partiene som vil sabotere Gaustad understreker i en felles uttalelse samtidig at de vil fortsette med planene om å bygge ut Aker sykehus som nytt regionsykehus for Groruddalen samtidig som det skal bygges ny storbylegevakt på samme tomt.

Men dersom det nye bystyret skulle sabotere reguleringsplanen på Gaustad ryker også planene for nye Aker, advarer Høie.

LES OGSÅ: Slik vil de presse Stortinget til omkamp om Ullevål

– Oslo kommune har ved alle korsveier støttet de eksisterende planene. Det er Helse Sør Øst som forholder seg til Oslo kommune som reguleringsmyndighet. Hvis dagens mindretall i Oslo skulle fått flertall for å stikke kjepper i hjulene for bygging av nye sykehusbygg i Oslo, er det deres egne innbyggere som vil bli rammet. Da blir det heller ikke nytt sykehus på Aker, som skal samlokaliseres med ny storbylegevakt, skriver han.

Stortinget og regjeringen

Stortingsrepresentant for Oslo SV, Petter Eide, sa til Dagsavisen i går at selv om bystyret skulle si nei til reguleringsplanen på Gaustad vil kampen likevel ikke være vunnet.

– Denne saken vinnes ikke hvis ikke Venstre, KrF og Frp tar opp dette med sine regjeringspartnere. Det er betydelig prestisje i dette fra regjeringens side. De kommer til å finne på ulike grep til å presse Oslo og sine egne representanter. Hvis ikke de tre partiene står opp mot sin egen regjering kan denne likevel ryke, sa Eide.

Samtidig advarte leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, om at et nei til reguleringsplanen på Gaustad er å gamble med Oslofolks helse.

– Om sykehuset ligger på Gaustad eller Ullevål er ikke det avgjørende. For oss er det tilbudet til pasientene som er viktigst. Vi er bekymret for Oslo-folks sykehustilbud, og det haster med avklaringer. Her synes jeg de andre partiene gambler med Oslofolks helse og er lite ærlige på hvor lang tid nok en runde kan ta, sa Jacobsen.