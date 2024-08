Nå er Oslos eldste badeferge fredet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En gang i tiden fraktet den tusenvis av glade badere over til det for lengst nedlagte kommunale badeanlegget på Hovedøya. Den over hundre år gamle badefergen Sjøbad II er Oslos eldste flytende kulturminne og ble fredag fredet.

– Norge er og har i hundrevis av år vært en kystnasjon. Ved å ta vare på båter som Sjøbad II tar vi vare på historien om hvordan vi har levd og utviklet samfunnet vårt, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Fredag ettermiddag deltok statsråden på en fredningsmarkering på Rådhuskaia i Oslo. Der var også riksantikvaren og ordføreren.

– Sjøbad II er en viktig del av Oslos havnemiljø og ligger fortsatt på sin faste kaiplass gjennom 100 år, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Fergen er det første Oslo-fartøyet som blir fredet. De fredede skipene DS Børøysund og MS Nordstjernen har Oslo som hjemmehavn selv om de riktignok tidligere var knyttet andre landsdeler.

Sjøbad II er tett knyttet til oppblomstringen av badekulturen på begynnelsen av 1900-tallet. I dag brukes Sjøbad II hovedsakelig til å frakte gjester til og fra Dyna fyr utenfor Bygdøy, der det ligger en restaurant.

