Norgesferie? Disse hotellene byr på et åndelig nærvær

Storslått natur, eventyrlige byggverk og tradisjonsrik bevertning – man trenger ikke reise utenfor egne landegrenser for å få en opplevelse utenom det vanlige.

De Historiske Hotel og Spisesteder er en medlemsorganisasjon for hoteller og spisesteder som kan tilby gjestene sine en helt spesiell opplevelse, med et spesielt fokus på historiefortelling, tradisjon og vertskap.

Dersom du fortsatt klør deg i hodet over hvordan du kan gjøre norgesferien mest mulig innholdsrik, kan dermed noen av disse hotellene være noe for deg, om det så er spa eller tur i skog og mark som høres mest fristende ut.

Det hotellene på denne lista har til felles, er at de kan tilby gjestene sine en historisk opplevelse – og kanskje en overnaturlig en.

Verdi gjennom bruk

Nils Henrik Geitle er administrerende direktør i De Historiske. Han forteller at dersom de gamle trebygningene ikke hadde blitt brukt som hotell, ville de ikke stått den dag i dag.

– Generelt ønsker vi verdi gjennom bruk, forteller han, og peker særlig på den historiske og kulturelle arven bak flere av bygningene som en grunn til å fokusere på bevaring, sier han.

Geitle trekker også fram turisme som en viktig del av distriktspolitikken, da De Historiske stiller krav til at sine hotell for eksempel bruker lokale råvarer og produsenter i matlagingen deres.

Hotel Union Øye er ett av en rekke norske hotell som bevarer sin historiske ånd gjennom interiør. (Skeie/Skeie)

– Det er mye bærekraft i konseptet, med lokale varer og sommerjobber, forteller direktøren, som trekker fram at økt turisme bidrar til flere arbeidsplasser i bygdene.

Bærekraft står dermed i sentrum hos de historiske hotellene, med et fokus på å renovere det man allerede har, og å gi unge folk en grunn til å ville bli værende i bygdene.

Dessuten er det et poeng at det å besøke et hotell med historisk karakter skal gi kunden en unik opplevelse de ikke ville fått andre steder.

– Det de fleste er opptatt av er å få en autentisk opplevelse, sier Geitle, som kan avsløre at enkelte verdenskjente kjendiser har forelsket seg i Norges historiske hotellkultur.

Her kommer en liste over noen norske hotell som gir deg en opplevelse utenom det vanlige (med et respektabelt spøkelse på kjøpet):

Hotell Union Øye

Beliggenhet: Ørsta i Møre og Romsdal

Åpnet: 1891

Rom: 38

Union �ye - Sommer 2023 Hotel Union Øye fasade (Marøy & Klouda/Marøy & Klouda)

Union Øye påberoper å være ett av Europas mest herskapelige overnattingssteder, med en kongelig og celeber gjesteliste i bagasjen.

Blant annet har Keiser Wilhelm og Dronning Maud bodd på hotellet, samt. store navn innenfor musikk og litteratur, som Edvard Grieg, Henrik Ibsen og Sir Arthur Conan Doyle.

Rommene på det staselige hotellet er bevart i sin historiske stil, i tillegg til at de er oppkalt etter flere av de store navnene som har sovet der.

Den mest berømte gjesten som fortsatt bor på hotellet den dag i dag, er nok tjenestejenta Linda. Som følge av en ulykkelig kjærlighetshistorie med en av Keiser Wilhelms offiserer på 1890-tallet, skal hun ha kastet seg i fjorden ved Union Øye og tatt sitt eget liv.

Det blå rommet på Hotel Union Øye (Rune Solevaag/Rune Solevaag)

I «Det blå rommet» skal Linda angivelig gå hvileløst rundt om natten, og gjester kan oppleve at bilder bytter plass på veggene og at dører går opp og igjen på uforklarlig vis. Det var også på dette rommet «Sherlock Holmes»-forfatter Sir Arthur Conan Doyle bodde under sitt opphold i 1891.

Dalen Hotel

Beliggenhet: Dalen i Tokke, Telemark

Åpnet: 1894

Rom: 49

Dalen Hotel på kveldstid. (Dalen Hotel/Dalen Hotel)

Dette historiske hotellet i Telemark er kjent for sin overdådige arkitektur og eventyrlige atmosfære. På grunn av sitt særpreg har Dalen Hotell fått tilnavn som Dragehotellet, Eventyrhotellet og Soria Moria.

Hotellet har bevart sin stil fra treslottet som sto der på slutten av 1800-tallet, som ble hyppig besøkt av europeiske kongelige og adelige.

Som gjest ved hotellet i dag møter du ansatte ikledd gammeldags tøy, og klokken 22 hver kveld kan du høre hotellets spesielle historie fortalt i peisestuen.

Også her kan du få en overnaturlig opplevelse på kjøpet med den historiske atmosfæren.

Peisestue på Dalen Hotel. (Dalen Hotel/Dalen Hotel)

Dersom du virkelig har nerver av stål, kan du sjekke inn på rom 17. Her ferdes «The English Lady», Miss Greenfield, som ankom hotellet alene på slutten av 1800-tallet.

Da hun hadde sjekket ut, fant ansatte et dødt spedbarn på senga hennes, som hun hadde født mens hun var gjest på hotellet. Hun ble arrestert på Englandsbåten, men tok livet sitt før rettssaken.

Hver kveld dekkes bordet hennes med et tent lys i hotellrestauranten, og det sies at flammen alltid står rett opp.

Utne Hotel

Beliggenhet: Ullensvang i Hardanger, Vestland

Åpnet: 1722

Rom: 17

Utne Hotel (Utne Hotel/Utne Hotel)

Utne Hotel holder kun åpent i sommerhalvåret, og har ivaretatt sitt historiske og knirkete særpreg i aller høyeste grad.

Her er det ikke TV på rommene, slik at roen og den historiske atmosfæren bevares.

Med en nasjonalromantisk beliggenhet i Hardanger, får man nærhet til både storslagen natur og norsk kultur.

Kanskje får man også et møte med den velkjente skikkelsen «Mor Utne», som var vertinne på hotellet i over 70 år. Stolen hennes i peisestuen står tom selv under renovasjon og høysesong.

I tillegg til at lys tennes og slukkes, og dører glir opp og igjen, sies det at gjester ofte føler hennes nærvær og ser uforklarlige skikkelser i gangene.

Bårdshaug Herregård

Beliggenhet: Orkanger i Trøndelag

Åpnet: Moderne hotellbygg fra 1980-tallet, med herregårdsbygninger bevart fra 1800-tallet

Rom: 90, noen med beliggenhet i de historiske bygningene

Bårdshaug Herregård (Bårdshaug Herregård/Bårdshaug Herregård)

På Bårdshaug kommer du tett på arven og livet til gründer, arkitekt, minister og konsul Christian Thams.

Staselige salonger, en jaktbar fylt med våpen og eksotiske trofeer og herskapelig interiør, er bare et knippe av opplevelsene du får som gjest ved det historiske hotellet i Orkanger.

Jaktbaren på Bårdshaug Herregård. (Bårdshaug Herregård/Bårdshaug Herregård)

Bårdshaug Herregård har blitt drevet av samme familie i tre generasjoner, men forteller også den lange historien om hva som var der før deres tid. Thams var en mann av mange talenter og beskjeftigelser, med en kunstnerisk kone som fremmet det kulturelle ved herregården.

Det er dog ukjent hvem de to kvinnene som går igjen i den storslagne trønderperlen er. Flere skal ha sett dem ferdes rundt på herregården, og barn skal ha snakket med en kvinne i en rød kjole i kjelleren.

I 2021 var TV Norge-programmet Åndenes Makt på besøk.

Fleischer’s Hotel

Beliggenhet: Voss i Vestland

Åpnet: 1864

Rom: 110 + et nærliggende motell med 30 leiligheter

Fleischer's Hotel (Fleischer's Hotel/Fleischer's Hotel)

I vakre Voss har familien Fleischer drevet sitt tradisjonsrike hotell siden midten av 1800-tallet, men med en historie som går enda hundre år tilbake i tid.

Det «moderne», nåværende, hotellbygget i sveitserstil har stått siden 1889. Fleischer’s har i likhet med andre navn på lista trukket til seg både kongelige og adelige gjester.

Hoteller byr på tidsriktig interiør og matservering, historisk opphold, og lover et nærværende vertskap.

Spesielt nærværende kan det bli dersom du sjekker inn på rom 407, hvor hotellets aller første vertinne fortsatt ser til at gjestene får et minneverdig opphold.

Magdaleine Fleischer skal angivelig gå igjen i akkurat dette rommet, hvor gjester har rapportert å ha observert en kvinneskikkelse kledd i stort, blinkende lys og kalde gufs. Hun er dog en vennligsinnet ånd, og har fått hotellrestauranten oppkalt etter seg.

Det sies blant hotellansatte at hun tenner blafrende lys dersom de ikke står på nok for gjestene, så dersom man er av den lettskremte typen kan man betrygge seg med at Magdaleine er et nokså serviceinnstilt spøkelse.

Flere historiske perler (med eller uten kalde gufs):

Disse hotellene bærer også på sin egen, spesielle historie, som kanskje, kanskje ikke, også kan by på noen gyselige opplevelser.

Spøkelser eller ikke, her er noen flere historiske hotell å sjekke ut før norgesreisen:

Kviknes Hotel

Beliggenhet: Balestrand i Sogndal, Vestland

Åpnet: 1752

Dr. Holms

Beliggenhet: Geilo

Åpnet: 1909

Kjent spøkelse: Den grå dame på rom 320

Hotel Wassilioff

Beliggenhet: Stavern i Vestfold

Åpnet: 1844

Kjent spøkelse: Tjenestepiken Elise på rom 216

Erzscheidergården

Beliggenhet: Røros i Trøndelag

Åpnet: Bygning fra 1600-tallet

Hotell Ullensvang

Beliggenhet: Ullensvang i Indre Hardanger, Vestland

Åpnet: 1846

Sauda Fjordhotell:

Beliggenhet: Sauda i Rogaland

Åpnet: 1914

Kjent spøkelse: «Obersten» på rom 315

* Dr. Holms, Wassiloff og Sauda Fjordhotell er ikke medlem av De Historiske.