Ferie uten fly: – Det er stedet altfor mange kjører forbi

Angrer du på beslutningen om å bli hjemme i sommer?

Da er det flaks at Dagsavisen med hjelp fra reisemogul Odd Roar Lange har samlet en rekke anbefalinger til hvor du lett kan ture for likevel å få feriefølelsen. Bare pakk sekken og hopp på en buss eller et tog. Det tar maks fem timer. Fra Østlandet, da.

Odd Roar Lange driver reisenettstedet The Travel Inspector. Foto: Privat (NTB Tema)

Svenske perler

Kanskje det også regner i Sverige, men dårlig vær teller ikke når man er på ferie.

Odd Roar Lange foreslår tre perler på den svenske vestkysten, med bonustips.

Pater Noster

Pater Noster-fyret ligger på Hamneskar-øya på Sveriges vestkyst. Det ble tatt ut av bruk i 1977. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

«Ett hem vid horisonten». Pater Noster betyr «fader vår», og er et rødt fyr som ble bygd i 1868 på øya Hamneskar. Fyret ledet sjøfolk i Sveriges farligste farvann. Nå leder det turister til avslapning i naturskjønne omgivelser.

– Øya har et ni-roms hotell, som er ett av de to fineste stedene jeg har besøkt. Dyrt, men uforglemmelig, forteller Lange.

Ta buss eller tog til Göteborg og derfra til ferjeterminalen i Marstrand eller Rönnang. Ferjeturen tar 15 minutter fra begge havner. Det er også en helikopterservice om du vil se verden i fugleperspektiv, som Syden-turistene som setter seg på et fly sørover.

Kyrkesund

Kystbyen er et gammelt fiskersamfunn vest i Tjörn med hvite trehus og røde naust fra sildeperiodene på 1700- og 1800-tallet. På øya Kålhuvudet er et brenneri som er bevart som kulturarv og er et kjent landemerke.

Nær Kyrkesund er det også en skulpturpark med en gigantisk skulptur av et hode, vandreruter, akvarellmuseum og fine overnattingsmuligheter.

Hvis du ikke har bil, kan du ta buss til Kungälv resecentrum, videre til Kållekärr og så til Kyrkesund.

Härön

Fra Kyrkesund kan man ta en kort ferjetur til øya Härön. Den var tidligere to øyer, men landhevning har samlet dem til én.

– Et vakkert naturreservat som nås med å kjøre til Tjörn på vestkysten, sier Lange og forteller at man må huske å bestille rom og middag på vakre Magasinet Härön. Finner du ikke roen her, så finner du det neppe i løpet av sommeren, mener reiseeksperten.

Härön ble et naturreservat i 1999 på grunn av sin artsrike flora. Øya har store åpne områder, kystenger og sjeldne planter. Øya er bilfri, og det er knapt 20 aktivt fastboende personer bosatt der i dag, mens det om sommeren bor folk i samtlige 120 hus.

Grebbestad

Grebbestad. (TT / iStock)

Ikke langt unna grensen, men her snakker de i det minste ikke norsk. De er dog like glade i fisk som oss.

– Vil du ha en opplevelse av de sjeldne så er det Everts Sjøbod som gjelder. Bli med på krabbe- og østerssafari. Det er flotte badestrender og magiske jettegryter like ved, lyder forslagene fra Lange.

Greby gravplass i nærheten er en historisk slagmark med 200 gravplasser og 40 bautasteiner fra jernalderen. Er du mer interessert i natur og sport kan man leie kajakker eller besøke naturreservatet. Og så er det masse fisk og reker på byens restauranter. Ekte kystsommer.

For å komme deg dit kan du dra nytte av Flixbus, som tar deg fra Oslo til Tanum på to timer. Herfra er det bare en kort tur til Grebbestad busstation.

Göteborg

Gøteborg fra Burunnsparken. (nrqemi / iStock)

Om du heller vil på storbyferie, kan du ta bussen eller toget til Nordens femte største by og bli der.

Gøteborg har gotisk arkitektur som Oscar Fredriks kyrka, Haga-bydelen har Caféva, en roligere og billigere versjon av Anne på landet, Andra långgatan har barer så langt øyet rekker. Vil du revolusjonere garderoben er det også rikelig med shoppingmuligheter, både alle de store kjedene som ikke finnes her hjemme og gjenbruksbutikker i fleng.

Du kan ofte få bussbilletter til under 200 kroner.

Bli hjemme

Eller, bli i landet. Om du kvier deg ved tanken på skandinavisk språkutveksling, er det nemlig mulighet for en deilig ferie på hjemmebane. Lange har servert oss fire forslag.

Fredrikstad og Hvalerøyene

Skjærhalden Skjærhalden er et tettsted på Kirkøy i Hvaler kommune i Østfold. Om sommeren er Skjærhalden et populært feriested. Det ligger fire restauranter rundt torget. (Terje Pedersen/NTB)

Ifølge Lange har Fredrikstad gjennomgått en enorm forvandling og forbedring de siste årene. Og om du likevel turer mot en svensk perle, kan du også forlenge ferieruten med et pitstopp her.

– Elvepromenaden langs Glomma er den fineste i sitt slag i Norge. Gamlebyen med sitt torgmarked i helgene, konserter og kulturarrangement samt hyggelige spisesteder og butikker er en sjelden perle. Og ikke glem turen ut til Hvalerøyene med Skjærhalden og gode restauranter i havgapet.

Helgøya i Mjøsa

På Nes og Helgøya finner man «Opplevelsesvegen Midt i Mjøsa». Her er det designklær, klatrepark, kajakk- og båtutleie, gårdbutikker og den historiske hagen Hovelsrud. Ifølge Visit Norway er det også snakk om en «superior» bakt potet på sommerkroen på Helgøya, Øya Maritim.

– En øy som rommer så mye både av kunst, håndverk, lokalmat og hyggelige overnattingssteder. Helgøya er stedet altfor mange kjører forbi fordi de ikke aner at den finnes. Dumt for dem, bra for alle andre som vet om skatten, sier Lange.

Det er mulighet for overnatting på camping eller felleshus, og verdens høyeste trehus, hotellet i Mjøstårnet, er i nærheten.

Sommerbyen Drøbak

USS Gerald Ford Skuelystne på Oscarsborg som ville få et glimt av USS Gerald Ford avslutter sitt besøk i Oslo. Skipet som er verdens største hangarskip passerte Drøbak på sin vei ut av Oslofjorden etter besøket i Oslo. (Rodrigo Freitas/NTB)

Å reise hit er som en reise til en sørlandsby, sier Lange. Men bare en time unna hovedstaden.

– Koselige små gater, fine butikker og restauranter. Ta rutebåten ut til Oscarsborg. Og om tiden strekker til: Ikke gå glipp av det virkelig unike og spektakulære Galleri Finsrud.

Det går to ferjer ut til Oscarborg festning hver dag, og i området er det flere muligheter for vandre- eller sykkelturer. Det er også geiter og lekepark for barna. På galleriet i Drøbak kan du se verkene til drøbakkunstneren Reidar Finsrud.

Grimstad

Havna i Grimstad en vakker sommerdag. (Lise Åserud/NTB)

Om du faktisk vil til en ekte sørlandsby, kan du dra til Grimstad, «dikternes by» med de hvitmalte trehusene. Her skal solen visst alltid skinne.

– Norge har ikke mange og lange tradisjoner med badehotell. Men på Strand Hotel Fevik har de begge deler. Hotellet har en flott og familievennlig badestrand. Morgenbad og morgenkaffe i badekåpe og avslappet atmosfære på dagtid. Man sommerpynter seg til middag om kvelden. Det er nesten som i TV-serien Badehotellet, bare litt mindre drama og mer hygge.

