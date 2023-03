Trygg og Hansen om framtida i Manglerud Star: – Jeg tror alle er litt spente på fortsettelsen

Det har vært en turbulent sesong for Manglerud Star i 2022/2023. Roy Johansen og Morten Ask starta ved roret, og med seg om bord hadde de fem flunkende nye importer, som alle leverte fra første sekund. Men selv om det var solskinn og vindstille da MS-skuta forlot havna i september, skulle det vise seg at det var noen kraftige stormer som venta, før de omsider kom seg trygt i land i slutten av februar.

Fire av de nye importene forsvant, i tillegg til deres mest produktive back, Joachim Lunde Hermansen. Og da også Roy Johansen og Morten Ask måtte gi seg som trenere vendte Manglerud Star seg mot to klubblegender - Marius Trygg og Martin Hansen.

Leverte da det gjaldt

Trenden var dårlig, og det ble tap mot Grüner i første kamp, og ved nyttår lå de på nedrykk.

5. januar reiste Manglerud Star til Hønefoss, og slo rivalen Ringerike 3-0. Derfra og inn har MS klamra seg fast til åttendeplassen. Og akkurat den kampen, samt 5-2-seieren hjemme mot Frisk i slutten av januar, i tillegg til 5-4-seieren borte mot Lillehammer 19. februar, var tre nøkkelkamper etter at Marius og Martin tok over.

– Det vi kanskje er mest fornøyd med er at vi har fått ut potensialet i kamper som virkelig betyr noe. Hvis vi ser bort fra Grüner som har vært et lite spøkelse. Ringerike har vi tatt i de kampene hvor det har vært viktig. Da har vi fått fram ordentlig bra hockey. Og da vi gikk på smellen mot Grüner så tok vi tak, og tok Frisk rett etterpå. Det viser at det bor en del karakterer i laget, og at vi som trenere har klart å trykke på noen riktige knapper for å få fram det beste i de øyeblikka, forteller Marius Trygg til Dagsavisen.

– Vi må innrømme at det kreves mer

Det er ingen tvil om at folket på Manglerud godt kunne tenke seg å se duoen ved roret også fra start neste sesong, men da vi snakka med Marius Trygg etter sesongens siste kamp mot Storhamar på torsdag kunne han ikke love noe.

– Det er alt for tidlig å si noe om. Det er det klubben må finne ut av så fort som mulig. I fjor tok det lang tid før ting var på plass, forteller Trygg, og fortsetter:

– Vi må komme i mål med det her først, og jeg veit at det jobbes og snakkes. Jeg tror alle er litt spent på fortsettelsen, men vi har jo klart den målsettinga vi var satt til å gjøre; å redde Manglerud Star som et eliteserielag sportslig. Så tror jeg vi må innrømme at det kreves mer av å drive på det nivået her da.

Har lyst til å fortsette

Samtidig innrømmer han at lysten til å fortsette som hovedtrener for Oslo-klubben er til stede.

– Det kreves kanskje enda én eller to ingredienser for å gjøre oss konkurransedyktige, slik at MS skal bli et sluttspill-lag Vi er spent på veien videre, og jeg tror begge vi har fått mersmak på rollene.

– Så du kan se for deg at du fortsetter som trener for A-laget til Manglerud Star?

– Ja, det jeg syns det kunne vært gøy, men man må ha forutsetninger til å ha et lag som gjør at det er gøy å drive med det. Men jeg har vært klar at den gruppa vi tok over hadde kvaliteter til å ta oss til sluttspill, fordi at vi har sett hva som bor i mange, og det viste seg også at man fikk fram en del av det, forteller han.

Assistenttrener Martin Hansen skyter inn:

– Attraktive for andre klubber nå ikke sant. Det går fort, ler han.

– Det går fort i svinga i denne bransjen her. Vi veit jo at Stavanger trenger trener, avslutter Marius Trygg, med et smil.

