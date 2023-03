Fotballmagasinet Josimar er reddet, får ny eier

En måned etter at det anerkjente fotballmagasinet måtte legge ned papirutgaven på grunn av dårlig økonomi og mangler i det offentlige tilskuddssystemet er Josimars videre drift sikret etter oppkjøpet av Filter Nyheter-eieren Venture Factory Media.

Kan fokusere på fotballen

Selskapet som eier Filter Nyheter og Natt & Dag overtar aksjemajoriteten i Josimar.

Josimar-redaktør Håvard Melnæs har jobbet for å holde Josimar-redaksjonen i gang i mange år. Med ny eier i ryggen kan redaksjonen se framover. (Berit Roald/NTB)

– Dette er utrolig gode nyheter for Josimar. Nå kan vi utelukkende fokusere på å lage best mulig journalistikk om alt som har med fotball å gjøre, sier Josimar-redaktør Håvard Melnæs i en pressemelding.

Nyheten kommer uka etter at Josimar-redaktør Håvard Melnæs ble kåret til årets meningsbærer av Oslo Redaktørforening. Da uttalte redaktøren til Dagsavisen at det er stas å bli satt pris på, men at det Josimar trenger er penger.

Josimar med og uten Filter

Sammenslåingen vil gjøre det mulig for Filter Nyheter og Josimar å samarbeide redaksjonelt, slik redaksjonen har gjort under dekningen av sportsvaskingen i forbindelse med fotball-VM i Qatar i fjor. Magasinene skal drives som to forskjellige selskaper, men fortsette å publisere sine største saker åpent og tilgjengelig for alle.

Filter-redaktør Harald S. Klungtveit er fornøyd med å få nye kolleger i hus.

Redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter er glad for å få Josimar som del av Filter-familien, sier han i en pressemelding. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Det er ikke uten grunn at Josimar i en årrekke har høstet internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. Ingenting gleder meg mer enn at de nå blir en del av Filter-familien, sier Klungtveit i pressemeldingen.

Filter Nyheter har på få år blitt ledende i dekningen av høyreekstreme miljøer i Norden, men har i likhet med Josimar driver uten pressestøtte og offentlige tilskudd. Da Filter Nyheter søkte produksjonsstøtte i fjor høst, kom avslaget fra Medietilsynet med begrunnelsen om at publikasjonen ikke hadde nok debatt og kommentarstoff.

Anerkjente redaksjoner

Josimar-redaktør Melnæs sier om sine nye kolleger at de «har på kort tid etablert seg som en av de viktigste stemmene i Presse-Norge. Deres dekning av høyreekstreme miljøer i Norden og avslørende journalistikk innenfor en rekke ulike områder har vært et viktig bidrag i den norske samfunnsdebatten».

Josimar har siden 2009 vært en spydspiss innen kritisk sportsjournalistikk i Norge og i internasjonal sammenheng, men har slitt med dårlig økonomi.

Josimar har gått i bresjen for den undersøkende og kritiske journalistikk innen sportens verden, avdekket korrupsjonen i FIFA og slavearbeidet som lå til grunn for fjorårets fotball-VM i Qatar. (CARL RECINE/Reuters)

Melnæs har vært redaktør i Josimar siden 2018, den lille redaksjonen som har høstet internasjonal anerkjennelse med sin undersøkende journalistikk på sportsfeltet, blant annet om norsk fotball, korrupsjon i FIFA og slavearbeid før fotball-VM i Qatar. Det er denne journalistikken som lå til grunn for prisen fra Oslo Redaktørforening. Josimar har også fått støte

«Det er ytterst få medier i Norge som setter internasjonale dagsordener. Det gjør det lille magasinet Josimar, som dekker norsk og internasjonal toppfotball», fastslo Oslo Redaktørforening i sin begrunnelse.

Josimar ble kåret til årets tidsskrift i 2022, og har tross den anerkjente journalistikken slitt med økonomiske problemer. Svikt på annonsesiden og mangelen på offentlige støtteordninger fikk redaktør Håvard Melnæs i februar til å etterlyse støtte fra kulturminister Anette Trettebergstuen.

Skryt fra utenlandske kolleger

Kulturministeren responderte ved å oppfordre Josimar-redaksjonen til å sende ny søknad om tilskudd til Medietilsynet. Redaksjonen sendte inn sin søknad til Medietilsynet i slutten av februar, og sendte med søknaden støtteerklæringer fra flere internasjonale medier og organisasjoner, blant annet avisa The Guardian og Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Det er hyggelig å få slike attester, og det er helt sant. Få andre norske medier har større gjennomslagskraft enn Josimar. Jeg setter pris på at The Guardian og Frankfurter Allgemeine har fått med seg det, sa Melnæs om støtten fra utenlandske kollegaer.

Nå frir Josimar og Filter Nyheter til gamle og nye abonnenter med fellestilbud på begge publikasjonene.