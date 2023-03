MS fikk det tøft i sesongens siste kamp: – Når ballongen sprakk, så sprakk den ordentlig

Manglerudhallen (Dagsavisen): Storhamar leda kvartfinalen 3-0 i kamper før torsdagens fjerde kvartfinale mot MS. Det betød at Oslo-klubben måtte vinne for å forlenge sesongen.

MS hadde ikke scora ett eneste mål i de tre første kvartfinalene. Derfor var det en stor bør som falt av skuldrene til spillerne da Marcus Bryhnisveen sendte MS i føringen etter 01.44.

Men Storhamar utlignet drøyt tre minutter senere, og så seg aldri tilbake. MS hadde likevel et respektabelt resultat etter to perioder (1-4), men i den tredje periode gikk de gule og grønne på en skikkelig sprekk, og tapte perioden 0-8, og dermed kampen 1-12.

– Resultatmessig har vi den beste inngangen til tredje periode i denne serien, og målet var å vinne en periode, og så ble det sånn. Når ballongen sprakk, så sprakk den ordentlig altså. Det var litt vanskelig, men sånn er det. Det er mentale mekanismer. Det var slutt der, konstaterer MS-trener Marius Trygg.

– Vi fikk ikke ro

For det var på ingen måte noe Storhamar-lag som tok det med ro i den tredje perioden. For mens MS-spillerne etter hvert bar mer og mer preg av at det snart var sesongslutt, var dette bare starten på det Storhamar håper skal ende med en ny kongepokal.

– De var såpass gode, og det nivået er ikke ofte du ser i Fjordkraftligaen. De spiller virkelig ut også, de vil ha mer og er sultne. Her er det konkurranse om posisjoner hele tida, som gjør at dem bare trommer på da, sier Trygg, og fortsetter:

– Vi fikk ikke ro i den serien her. Hvis vi summerer opp hadde vi egentlig gode innganger i begge bortekampene. Hadde vi vært gode da kunne vi gjort litt mer ut av det, men vi var ikke sterke nok til å ta den.

Manglerud Star hadde nemlig straffeslag på stillingen 0-0 i begge kampene på Hamar, uten å klare å få pucken i mål, og sette litt press på Storhamar.

– Vi har spilt sluttspill siden desember

Noe av forklaringen bak Manglerud Star sin kollaps ligger nok i at Oslo-gutta allerede hadde klart målet for sesongen da de sikra sluttspillplass, med ett poeng.

– Det føles ut som dette laget har vært gjennom så mange runder nå, at de rett og slett ikke klarte en siste mobilisering for å holde sifrene nede?

– Ja, det tenkte jeg faktisk på før kampen i dag. Vi har jo spilt sluttspill siden desember, med den inngangen om å spille for livet hver gang. Det endte med ett i bonus, som gjorde at vi kom dit. Og det bar vi preg av i denne kampen, innrømmer Trygg.

Assistenttrener Martin Hansen skyter inn:

– Det var på felgen på på slutten. Tord (Thoresen) står og lener seg over vasken de to siste periodene fordi han er så kvalm. Degvold og Christer (Simonsen) er ute, og vi må bruke mange spillere som kanskje ikke er helt klare for det nivået her. Veldig gode hockeyspillere, men de har et styrkerom ved siden av fotballhallen som må brukes i sommer, sier han med et smil.

Hovedtrener Trygg overtar igjen:

– Ja, det er en prosess for flere der. Noen er det litt tidlig for å få den fysikken som kreves på det nivået her. Men i løpet av den prosessen har vi fått noen svar også. Trenger ikke å nevne så mange, men sånn som Steen, som det var synd vi ikke fikk brukt i sluttspillet, har plutselig skjønt hvordan han må jeg spille på dette nivået, tilpassa seg, og vært en bidragsyter syns jeg, forklarer han.

– Olsvik, som kanskje har gått litt under radaren. Han kan bruke sine ekstreme ferdigheter også på dette nivået, og det gjør at man ser positivt på det, legger han til.

God jobb - usikker framtid

Så til tross for at Manglerud Star gikk på en stygg smell i siste periode av sesongen kan likevel trenerne Trygg og Hansen si seg fornøyde med jobben som er gjort. De tok over etter Roy Johansen og Morten Ask, som forsvant i desember, sammen med flere av klubbens beste spillere, på grunn av økonomisk trøbbel i klubben.

Oppgaven de hadde foran seg var fryktelig tøff, men laget, sammen med de nye trenerne klarte å mobilisere, og unngikk den frykta nedrykkskvaliken.

Til tross for optimisme på både tribunen, hos lederne, og hos trenerne er det likevel ikke helt sikkert at Trygg og Hansen kommer til å fortsette kommende sesong.

– Det er for tidlig å si noe om nå. Klubben må først og fremst stake ut en kurs, men det har gitt mersmak, det har det, innrømmer Trygg.

---

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Storhamar 1-12 (1-3, 0-1, 0-8)

Mål:

1. periode: 1-0 (1.44) Marcus Bryhnisveen (Tord Ulbrandt Thoresen), 1-1 (4.57) Jacob Berglund (Eskild Bakke Olsen, Peter Quenneville), 1-2 (7.17) Quenneville (straffe), 1-3 (9.43) David Jonathan Booth (Patrick Thoresen, Simen Andre Edvardsen).

2. periode: 1-4 (26.56) Anton Karlsson (Adrian Saxrud Danielsen, Booth).

3. periode: 1-5 (41.47) Quenneville (Berglund), 1-6 (44.50) Sondre Bjerke (Olsen, Booth), 1-7 (48) Karlsson (Edvardsen, Olsen), 1-8 (49.44) Edvardsen (Thoresen, Booth), 1-9 (53.13) Danielsen (Thoresen, Bjerke), 1-10 (54.08) Berglund (Olsen, Trym Gran), 1-11 (54.32) Patrick Rørbu Elvsveen (Olsen, Sverre Rønningen), 1-12 (59.25) Quenneville (Thoresen, Edvardsen).

Utvisninger: Manglerud Star 2 x 2 min., Storhamar 3 x 2 min.

---