Helsebyråd Steen med ekstra penger til helsehusene

Under høringen i Oslo rådhus mandag om situasjonen ved helsehusene i Oslo opplyste Steen at det gis 17 millioner kroner ekstra til helsehusene i byen.

Før jul, etter at at, de rystende historiene ved Ullern helsehus ble kjent, ga byrådet 3,8 millioner ekstra for å bedre forholdene til pasientenes beste.

- Disse skal gå til det samme som på Ullern. Til økt bemanning, til matverter, bedre resepsjon og legetjenester, sier Steen.

Pasienter og pårørende har fortalt sterke historier om manglende omsorg ved helsehusene, spesielt Ullern helsehus. Flere partier har varslet mulig mistillit mot helsebyråden. Om tilleggsbevilgningen beroliger partiene, gjenstår å se.

- Jeg hr fått større økonomiske rammer enn det jeg hadde på begynnelsen av året, som gjør at vi nå kan gi 17 millioner ekstra, sier han.

Det er vondt, det er leit, og slik skal det ikke være. Jeg skal gjøre alt for at det skal bli bedre, sier Steen.

- Det har vært rystende å høre de historiene som har kommet frem, sa Robert Sten da han la frem sitt syn på saken under høringen mandag.

Han sa også at an setter pris på de avviksmeldingene som har kommet frem.

- Det er slik vi kan kan lære og forbedre oss, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen