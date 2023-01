Tilbyr over 700.000 for å ødelegge stridsvogner

Det russiske selskapet Fores vil nå betale store kontantbeløp til soldater som ødelegger vestlige stridsvogner i Ukraina. Ifølge den russiske uavhengig avisen Medusa og nyhetsbyrået Reuters, vil selskapet betale ut over 700.000 kroner – 72.000 amerikanske dollar, til den første soldaten som ødelegger en vestlig stridsvogn. Deretter vil de betale 7.200 amerikanske dollar, som tilsvarer omtrent 71.000 norske kroner.

Selskapet stiller krav om at det enten må være en tyskprodusert Leopard 2 stridsvogn, eller en amerikanskprodusert Abrams.

Store leveringer fra vesten

Oppfordringen fra selskapet kommer kort tid etter at flere vestlige land besluttet å sende stridsvogner til Ukraina. Onsdag sist uke varslet flere land at de vil endre sin utenrikspolitikk og sende stridsvogner – først ute var Tyskland.

Flere timer senere varslet også USAs president Joe Biden at landet vil sende Ukraina stridsvogner. Våpenstøtten fra de vestlige landene har møtt sterke reaksjoner fra Russland.

Russlands ambassade i Berlin kaller Tysklands beslutning om å sende stridsvogner til Ukraina «ekstremt farlig», skriver NTB.

– Denne ekstremt farlige avgjørelsen tar konflikten til et nytt nivå av konfrontasjon og er stikk i strid med uttalelser fra tyske politikere om at Tyskland ikke vil bli trukket inn, sier ambassadør Sergej Netsjajev i en kunngjøring.

Fraskrevet historisk ansvar

Ambassadøren hevder at den tyske regjeringen med sin beslutning har fraskrevet seg sitt historiske ansvar overfor Russland.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova mener beslutningen om å sende stridsvogner er ledd i «en lenge planlagt krig» mot Russland, og president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov hevder Vesten overvurderer «potensialet», skriver NTB.

– Disse stridsvognene vil i likhet med alle andre brenne. De er bare svært kostbare, og det er europeiske skattebetalere som må ta regningen, sa han.

Vil ta tid

Joe Biden lovet 31 Abrams-stridsvogner til Ukraina og insisterte på at Russland ikke bør se på dem som en offensiv trussel. De skal kun brukes til å gjenerobre ukrainsk territorium, fastslo han.

Samtidig erkjente han at leveransen vil ta tid, og han lovet at USA skal sørge for opplæring av de ukrainske soldatene som skal bruke stridsvognene.

I første omgang vil Tyskland sende 14 stridsvogner, men målet på sikt er å opprette to bataljoner med Leopard 2-stridsvogner, skriver NTB. En slik bataljon består vanligvis av 40–50 stridsvogner, og mye annet materiell og et betydelig antall soldater i støttefunksjoner.

Polen har lenge ventet på grønt lys fra Tyskland til å sende 14 Leopard-stridsvogner, og flere andre land varsler nå at de vil bidra.

Norge gjorde det også klart sist uke at vi vil sende stridsvogner til Ukraina. Ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram dreier det seg om Leopard-stridsvogner av typen 2A4.

– Regjeringen støtter donasjon av stridsvogn til Ukraina og Norge skal bidra i en slik donasjon. Vi er nå i tett dialog med allierte og Ukraina om hvordan Norge kan bidra på en best mulig måte, sier Gram til NRK.

– En historisk dag

Ifølge NTB ble nyheten om stridsvognene tatt imot med stor glede i Kyiv sist uke.

– En historisk dag. Dette er en av de dagene som kommer til å avgjøre vår framtidige seier, skriver Andrij Jermak, sjef ved presidentens kontor, på Telegram.

Tidligere på dagen takket president Volodymyr Zelenskyj, som fylte 45 år onsdag sist uke, Tysklands statsminister Olaf Scholz for støtten. Etter Bidens kunngjøring takket han den amerikanske presidenten for den «kraftfulle» avgjørelsen i en Twitter-melding

Samtidig har Ukrainas generalstab anslått at det trengs minst 300 stridsvogner for å gjennomføre en vellykket motoffensiv mot de russiske styrkene som nå kontrollerer 18 prosent av Ukraina.

NATO-sjef Jens Stoltenberg er denne uken i Sør-Koreas hovedstad Seoul, og skal videre til Japan. Han ber nå landene om å endre lovverket som hindrer dem fra å støtte Ukraina med våpen og ammunisjon, skriver NRK.

Sør-Korea har derimot en stor våpenavtale med Polen, og landet har ifølge NRK store våpenlagre og en avansert våpenindustri.

– Det to er nære partnere til Nato. Det er ingen andre partnere som står oss nærere og er mer kapable enn de to, sa Stoltenberg til NRK før avreise.

