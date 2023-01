Obos-prisene falt 4,2 prosent i Oslo i desember

– Prisene pleier å falle i desember, men falt langt mer enn normalt i desember i fjor, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

Obos-prisene var lavere i desember 2022 enn i desember 2021, til tross for sterk prisøkning på starten av fjoråret.

I snitt har prisene i hovedstaden falt med 0,7 prosent i desember de ti siste årene. Samtidig må tallene tolkes med varsomhet fordi det ble omsatt færre boliger enn vanlig.

Antallet omsetninger i Oslo i desember var 35 prosent lavere enn i desember 2021.

– Færre omsetninger i desember kan ha sammenheng med at noen valgte å utsette kjøp til over nyttår i påvente av oppmykingen i utlånsforskriften fra 1. januar i år. Den bidrar til at flere kan få låne mer enn før, sier Monsvold.

Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 71.371 kroner i Oslo-området i desember og 62.148 kroner på landsbasis. Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

