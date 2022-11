Vektgrense stanset Slottets solcelle-planer

Europower skriver at det i 2017 ble startet planleggingen av et prosjekt hvor det skulle legges solcellepaneler på taket av Det kongelige slott i Oslo. Året etter fikk Sveriges kong Carl Gustaf et solcelleanlegg i 70-årsgave og 600 solcellepaneler leverer i dag strøm til det svenske slottet.

Det norske prosjektet ble imidlertid stanset.

– Det var rett og slett fordi taket på Slottet ikke tåler vekten, sier eiendomssjef Oddvar deBrucq i avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning i Statsbygg til Europower.

Det ble utarbeidet en rapport om belastningen et solcelleanlegg vil legge på slottstaket, men denne er hemmeligstemplet.

Europower skriver også at kronprinsparet ønsker å få installert solcellepaneler på taket av boligen deres på Skaugum i Asker.

