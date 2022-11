Kronprinsessen donerer Petter Dundas-kjole

Kronprinsesse Mette-Marit hadde på seg kjolen under den offisielle middagen som markerte åpningen av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design tidligere i år.

Spesiell kjole

Kjolen var designet for anledningen av norske Peter Dundas og kjolens vevde stoff er tilvirket av Aurora verksted i Bærum, som er et arbeidsfellesskap av kunstnere med og uten funksjonsnedsettelser.

Åpning av Nasjonalmuseet Kronprinsese Mette-Marit har ved flere anledninger brukt kjoler designet av den norske stjernedesigneren Peter Dundas. Nå donerer hun denne rosa kjolen til Nasjonalmuseet. (Terje Bendiksby/NTB)

Stjernedesigner

Peter Dundas har markert seg sterkt i den internasjonale motebransjen i mange år, han har jobbet som sjefdesigner for luksusmotehusene som Emilio Pucci og Roberto Cavalli.

Han har også designet flere kjoler for både kronprinsesse Mette-Marit og internasjonale stjerner, blant dem Kim Kardashian, tidligere. På Nasjonalmuseet er flere av kjolene som norske Dundas har designet for internasjonale stjerner allerede utstilt, blant dem kjolen som Kim Kardashian bar under Met-gallaen i 2015, og en av Michelle Obamas kjoler. Ifølge NRK kan ikke direktøren ved nasjonalmuseet få fullrost Dundas nok:

– Det er en fantastisk gave. Dette er et unikt stykke norsk motehistorie, sier direktør Karin Hindsbo.

