Deichman stenger for å feire prinsessen. Rana (R) reagerer: – De burde funnet et annet sted

Torsdag holder Deichman hovedbibliotek i Bjørvika stengt. Årsaken er at biblioteket er leid ut til regjeringens festmiddag for prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag. Dette er første gangen biblioteket holdes stengt en hel dag på grunn av et eksternt arrangement. Stengningen har fått flere til å reagere. Nå kommer Sofia Rana, bystyrerepresentant for Rødt i Oslo, med kritikk av både Deichman-ledelsen og regjeringen for å utestenge publikum fra biblioteket.

– Jo mer jeg tenker på dette, jo mer irritert blir jeg. Hvorfor skal vårt felles bibliotek stenges for dette? Er ikke festninga ledig? sier Rana til Dagsavisen.

– Biblioteket i Bjørvika er for alle. Det skal ikke stenges fordi noen få privilegerte skal drikke champagne og spise kanapeer. Mange ungdommer og studenter bruker Deichman hver dag. Det er et kjempeflott kulturbygg og jeg skjønner at det er stas for regjeringen å invitere til festmiddag der. Men de burde funnet et annet sted. De burde tenkt på hvordan det tar seg ut når vanlige folk blir stengt ute fra vår felles kulturinstitusjon. Her burde både regjeringen og Deichmans administrasjon tenkt seg om. Dette er en kritikkverdig beslutning, mener Rana.

Prinsesse Ingrid Alexandra 18 år Oslo 20220121. Prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år 21. januar, på grunn av pandemien ble regjeringens feiring utsatt til 16. juni (Lise Åserud/NTB)

Det var nettavisen Vårt Oslo som først omtalte stengningen av Deichman. Sikkerhetskrav og festens omfang gjør at hele biblioteket må stenge hele torsdag, ifølge NTB. I sosiale medier har det vært skarpe reaksjoner mot stengningen, skriver Nettavisen torsdag.

«Tonedøv bursdagsfeiring» skrev Dagbladet på lederplass torsdag, om stengningen av Deichman for feiringen av prinsesse Ingrid Alexandra. «I den gjeldende, nasjonale bibliotekstrategien slås det fast at «bibliotekene er demokratihus». Unntaket man gjør her, bryter ganske solid med det prinsippet» skriver Dagbladet.

Hkeem opptrer for prinsessen

«Det skal mye til før et folkebibliotek stenger dørene for lånerne. Vi holder normalt åpent sju dager i uka, nesten alle dager i året. Når regjeringen, med folk fra hele Norge representert, vil feire landets framtidige dronning, gjør vi et unntak fra hovedregelen om å holde åpent så mange dager som mulig. Å stenge blir en ulempe for lånerne, det forstår vi godt og dette er et sjeldent unntak» heter det i en uttalelse fra Merete Lie, avdelingsdirektør for Deichman Bjørvika, i pressemeldingen Deichman sendte ut søndag kveld.

Norway Cup 2019: Parade og åpningskonsert Artisten Hkeem, her under åpningsshowet på Norway Cup 2019. (Fredrik Hagen/NTB)

Regjeringen er vertskap for festmiddagen og det påfølgende kulturelle arrangementet, som også blir overført på NRK. Gjestelisten omfatter 202 deltakere fra hele landet, med 25 spesielt inviterte ungdommer fra hvert fylke. Blant kunstnerne som deltar på middagen er artist Eva Weel Schram, forfatter Lars Saabye Christensen, artisten Hkeem og flere andre, ifølge pressemeldingen fra Statsministerens kontor sist uke.

Feiringen av prinsessens myndighetsdag 21. januar ble utsatt til torsdag 16. juni på grunn av pandemien.

