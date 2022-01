Oslo universitetssykehus sliter fortsatt med tekniske problemer

– Vi håper fortsatt at dette løses i løpet av dagen, og at sykehuset kan ha normal drift fra mandag. Dersom dette ikke løses i løpet av dagen, vil det påvirke driften fra mandag, sier medisinsk direktør Hilde Myhren ved OUS.

Sykehuset benytter fortsatt nødrutiner som innebærer manuelle prosedyrer. Samtidig skriver de at de har ekstra bemanning og bemanner opp ytterligere søndag.

Det var torsdag at det oppsto problemer med meldingstjenesten i datasystemet DIPS til pasientjournalen til Oslo universitetssykehus. Det ble satt kriseledelse ved sykehuset lørdag. DIPS står for Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus.

Sykehuspartner, som har ansvaret for datatjenestene, har sagt at det ikke er snakk om et dataangrep.

