Klimamål ser ut til å glippe i Oslo

Tall Aftenposten har innhentet viser at Oslo er langt unna å nå de ambisiøse klimamålene det rødgrønne byrådet har lovet velgerne.

Da Ap, SV og MDG tok over makten i Oslo i 2015 la de fram en rekke tallfestede mål for utslippskutt. Innen 2020 skulle klimagassutslippene reduseres med 50 prosent fra 1990-nivå. Dette ble senere justert til 41 prosents reduksjon målt fra 2009.

Ifølge Klimaetatens beregninger fra september i fjor skal utslippene kun være redusert med 25 prosent i 2020, sammenlignet med 2009.

MDGs førstekandidat i Oslo, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg, vil ikke gå med på at man allerede nå kan slå fast at målet ikke er nådd.

– Det vet vi ikke ennå, siden vi ikke har fått statistikken. Men det blir veldig krevende å nå 2020-målet, medgir hun overfor Aftenposten.

Seniorforsker Borgar Aamaas ved Cicero Senter for klimaforskning tror det er lite sannsynlig at Oslo når klimamålene for 2023 og 2030.

Han sier også at målet om at alle biler i Oslo skal være utslippsfrie innen 2030 kan bli vanskelig å nå, og at det i tilfelle må innebære at man stenger Oslo for gjennomgangstrafikk, noe han ikke mener er gjennomførbart.

[ «Miljøpartiet De Grønne straffes for å avsløre livsløgnen vår. Vi kan ikke fortsette som før» ]