Antall smittede siste døgn er ni færre enn dagen før, viser tall fra Oslo kommune.

Samme dag forrige uke ble det registrert 94 smittetilfeller. I alt er det registrert 1.310 smittede i Oslo de siste 14 dagene.

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fem uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Bydelene Bjerke, Søndre Nordstrand og Stovner har det høyeste smittetrykket.

Bydelen Stovner opplever størst smittetrykk, med 492,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene. Deretter følger bydelen Bjerke med 350,1 smittede per 100.000 innbyggere i denne perioden. Det tilsvarende tallet for Søndre Nordstrand er 332,1.

Lavest smittetrykk har Ullern med 46,3 smittede per 100.000 innbyggere siste to uker. (NTB)

