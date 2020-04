De to landene er ganske like, og fikk sine første registrerte koronavirustilfeller omtrent samtidig, i slutten av januar. Men nå april står i ganske ulike situasjoner etter flere uker med koronaepidemi:

Tyskland:

Koronavirusepidemien er under kontroll som følge nedstengningene som ble innført for en måned siden, fastslo Tysklands helseminister, Jens Spahn, for få dager siden.

– Smittetallene har sunket betydelig, særlig de relative dagstallene, sa helseministeren.

Kansler Angela Merkel har varslet gradvis gjenåpning i Tyskland. Denne uka åpner mindre butikker, og 4. mai skal skolene så smått begynne å åpne igjen.

Tyskland har 83 millioner innbyggere. Per mandag 20. april var antall døde drøyt 4.600. Tyskland har 55 døde per en million innbyggere, ifølge Worldometers.

Storbritannia:

Antall nye registrerte smittede og antall døde ser ut til å ha stabilisert seg de siste dagene i Storbritannia, så det går rett vei. Men krisen er langt fra over der, og landet har nettopp utvidet nedstengningen med tre uker, til 7. mai.

Til tross for at enkelte i regjeringen presser på for det, er det ikke ventet at skolene begynner å åpne før i slutten av mai, skriver The Times. Ifølge avisen er statsminister Boris Johnson svært skeptisk til å åpne for fort opp, fordi han frykter at antall smittede da igjen vil stige. Johnson har selv erfart koronaviruset på kroppen, og ble innlagt på intensivavdeling. Han er nå i bedring og befinner seg på sitt landsted, Chequers, hvor han har begynt å jobbe litt mens han kommer seg til hektene.

Storbritannia har nær 67 millioner innbyggere. Per 20. april var antall døde drøyt 16.000. Antall døde per en million innbyggere er 237, ifølge Worldometers.

Mer testing

Tyskland har fått anerkjennelse internasjonalt for å ha testet mange og tidlig. De har testet langt flere enn andre sammenlignbare land, som Storbritannia og Frankrike.

Den første uka i april testet Tyskland gjennomsnittlig 116.000 daglig, og det totale antall gjennomførte tester til da var over 1.3 millioner.

Til sammenligning har Storbritannia har ikke klart å nå målet med 25.000 tester daglig innen midten av april, skriver The Guardian. Storbritannia hadde utført litt over 316.000 koronatester den 10. april. Landet håper å komme opp i rundt 100.000 tester daglig i slutten av april, skriver BBC.

Det må tas med i beregningen av Tyskland har om lag 16 millioner flere innbyggere enn Storbritannia, og at det derfor er naturlig at de faktiske testetallene er høyere. Men testingen har vært mer omfattende i Tyskland også sett i forhold til antall innbyggere.

Britiske myndigheter har innrømmet å ha ligget bak Tyskland når det gjelder testing.

– Vi vet alle Tyskland lå foran med tanke på kapasiteten til å teste for viruset, og det er mye å lære av det, sa Chris Whitty, sjefhelserådgiver til den britiske regjeringen, nylig.

Tidlig og omfattende testing ga Tyskland mulighet til å finne smittede, isolere dem og finne personer de hadde vært i kontakt med.

Storbritannias helseminister Matt Hancock mener britiske laboratorier er minst like gode, men at Storbritannia ikke har like mange av dem som Tyskland, som har store private selskaper som kan bidra med laboratorier.

Men andre forklaringer som er blitt nevnt er at Tyskland har brukt mer per innbygger på helsevesenet enn Storbritannia, og at desentraliseringen i Tyskland, der delstatene har stor myndighet over helse, kan ha gjort det lettere og mer fleksibelt å få igang testing i stor skala. I tillegg ble testing satt som en viktig prioritet senere i Storbritannia.

Raskere tiltak

Tyskland startet nedstengningen tidligere enn Storbritannia. Fra mandag 16. mars stengte tyske barer, svømmehaller, lekeplasser, kirker, museer og lignende møteplasser. På det tidspunktet var det ikke innført slike begrensninger i Storbritannia. Først fredag samme uke, 20. mars, ble puber, restauranter, kinoer, teatre og treningssentre stengt i Storbritannia.

Eksperter mener bare få dager kan ha mye å si når det gjelder å stanse en spredning som er i ferd med å eskalere.

Den britiske regjeringen hadde en annen tilnærming enn mange andre land i Europa i begynnelsen og midten av mars. Den var primært å gi råd om sosial distanse, og be personer med symptomer om å isolere seg selv i sju dager, men vente med å sette inn drastiske tiltak som for eksempler forbud mot arrangementer og nedstengning av skoler. Tilnærmingen møtte etterhvert sterkt kritikk, og etter en studie av forskere fra Imperial College i London, som konkluderte med at strategien i Storbritannia ville resultert i anslagsvis 250.000 dødsfall, strammet statsminister Boris Johnson kraftig inn.

Kritikk mot Johnson

Statsminister Boris Johnson har fått kraftig kritikk for ikke å ha tatt den stigende koronakrisen på alvor i slutten av januar og februar. En artikkel i The Sunday Times denne helgen er svært negativ for Johnson. Den er kalt «38 dager da Storbritannia gikk i søvne inn i katatrofe».

Der sier kilder at Johnson sto over fem møter om koronaviruset i regjeringens krisegruppe Cobra. Han beskyldes for å ha ignorert advarsler om spredningen av viruset og mangel på beskyttelsesutstyr. Johnson prioriterte heller eget privatliv og lange frihelger på landstedet, skriver den konservative avisen, som som regel har gode kilder i Det konservative partiet.

Først 2. mars deltok Johnson på et Cobra-møte. «Da var det så godt som helt sikkert for sent. Viruset hadde sneket seg inn på våre flyplasser, våre tog, våre arbeidsplasser og våre hjem», skriver avisen. En regjeringstalsperson har på sin side sagt at det er normalt at ikke statsministeren er på alle slike møter, og sier Johnson har vært på ballen i krisen.

