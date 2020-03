En solfylt helg med overfylte parker og lekeplasser var tilbakelagt i Storbritannia. Mandag skal statsminister Boris Johnson ha fått beskjed om at rådene om sosial distanse ikke var nok.

Statsminister Boris Johnson varslet innstrammingen mandag kveld. Foto: NTB scanpix

Følgende endringer illustrerer hvilken massiv helomvending den britiske regjeringen har foretatt på kun noen få dager, sist forsterket med svært strenge tiltak fra mandag denne uka:

* For en drøy ukes tid siden ble det holdt kjempekonserter og andre massearrangementer i Storbritannia, og det var fortsatt verken et nasjonalt forbud eller anmodninger om å stoppe dem (dette var flere dager etter at Norge hadde stanset store forsamlinger). Nå er det ikke lov å ferdes offentlig mer enn to personer sammen med mindre man er i samme husholdning i Storbritannia – det er regler for sosial distanse som ikke Norge har (per. 24. mars).

* Først fredag 20. mars ble skolene stengt i Storbritannia – en hel uke etter Norge. Samme dag varslet statsminister Boris Johnson at puber, restauranter, kinoer, teatre og treningssentre måtte stenge. Mandag varslet Johnson at alle butikker med ikke-nødvendige varer skulle stenges, sammen med blant annet lekeplasser og treningsplasser i parker. I samme periode har mange serveringssteder og kaféer i Norge holdt åpent.

«Forbi» Norge

Storbritannia har dermed, per tirsdag 24. mars, «gått forbi» Norge og en del andre europeiske land når det gjelder koronatiltak, bare på få dager.

Mandag kveld kunngjorde statsminister Boris Johnson ekstremtiltak.

De nye tiltakene i Storbritannia fra er blant annet følgende:

Folk skal holde seg hjemme, med unntak kun for dette:

* Handle nødvendige varer, men så sjelden som mulig.

* Én type fysisk aktivitet per dag, som gåtur, jogging og sykling - da alene eller med medlemmer av husstanden.

* Handle medisiner eller hjelpe en sårbar person.

* Reise til og fra jobb, men kun hvis du ikke kan jobbe hjemme.

Kun to sammen

I tillegg er det kommet flere andre sterke begrensninger:

* Man kan i offentligheten kun være sammen med én annen person, bortsett fra personer fra samme husstand.

* Alle som ikke driver «nødvendig virksomhet» skal stenge. Det betyr nesten alt av butikker, med unntak for blant annet matbutikker, apotek, bank, post, bilutleie, vaskeri, sykkelbutikker. Det er fortsatt lov å drive takeaway-salg av mat.

* Lekeplasser og treningsplass i parker samt bibliotek, frisører osv stenger. Politiet kan gi bøter ved brudd.

* Kirker stenges for bryllup og dåp, men unntak for begravelser.

Økt press

Den britiske regjeringens opprinnelige tilnærming møtte kritikk i starten. Den var primært å gi råd om sosial distanse, og be personer med symptomer om å isolere seg selv i sju dager, men vente med å sette inn drastiske tiltak som for eksempler forbud mot arrangementer og nedstengning av skoler.

I forrige uke startet regjeringen innstramminger, etter en studie av forskere fra Imperial College i London. Den konkluderte med at strategien i Storbritannia ville resultert i anslagsvis 250.000 dødsfall.

Beslutningen om ekstremtiltak mandag kom etter en dag med intens møtevirksomhet for statsminister Boris Johnson, skriver Politico Playbook nyhetsbrev.

Johnson ble fortalt at forsøket på stor grad av frivillig innsats, blant annet basert på oppfordringen om å holde seg mer enn to meter fra hverandre, ikke ga de nødvendige resultater: Blant annet var det for mange mennesker i handlegater og i parker. I handlegatene var det blitt 30 prosent færre mennesker, men i parkene var det tvert imot 200 prosent flere nå i helgen enn normalt. En solfylt helg førte til at folk flokket til parker, særlig til lekeplassene, skriver Politico.

Overfylte parker

Presset har økt også fra politisk hold i det siste om å innføre enda strengere regler i Storbritannia, særlig etter bildene fra overfylte parker i løpet av helgen, skriver The Guardian.

Stille i Green Park i London tirsdag. Foto: NTB scanpix

Også flere andre europeiske land har strammet inn regler for sosialt samvær de siste dagene: I Nederland får kun tre personer lov til å være sammen, med mindre de tilhører samme husholdning. Tyskland har innført regelen med kun to.

Storbritannia hadde tirsdag 6.650 registrerte smittede og 335 døde, ifølge Worldometers.

