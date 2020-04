Hvorfor har Tyskland så få døde?

Spania har nå gått forbi Italia i antall døde per million innbygger av covid-19, ifølge Worldometers' statistikk, som oppdateres fortløpende. Spania har per mandag 6. april 270 døde per en million innbygger (om lag 12.600 døde i faktiske tall), mens Italia har 263 døde per en million innbygger (om lag 15.900 i faktiske tall). De er fortsatt de hardest rammede i Europa.

I den andre enden i Europa finner vi blant annet Tyskland, som bare har 19 døde per en million innbygger (i faktiske tall nesten 1.600 døde per mandag). Også Norge har svært få døde per million (13 per million, og 71 døde i faktiske tall per mandag).

Men særlig tallene i Tyskland har vekket oppsikt internasjonalt. Tyskland er, i likhet med både Italia og Spania, et folkerikt land der mange bor tett i store byer. Tyskland har også færre døde per million innbygger enn Storbritannia, som har 73 døde per million.

Disse faktorene kan være viktige årsaker til Tysklands tall:

1. Fortsatt tidlig

Tyskland har fortsatt ikke nådd toppen av koronakrisen, ifølge Helge Braun, leder av kanslerkontoret under kansler Angela Merkel.

– Tiden med de høyeste infeksjonstallene ligger fortsatt foran oss, sa Braun til den tyske avisen Frankfurter Allgemeine søndag.

Som mange andre land ligger landet rett og slett bak Italia og Spania i krisen.

Angela Merkel sier det ikke er tid for å slakke på tiltakene ennå. Foto: NTB scanpix

Angela Merkel har varslet at tiltakene mot spredning som er iverksatt vil fortsette til minst 19. april.

2. Utstrakt testing

Tyskland har testet en relativt stor del av befolkningen, over 900.000 mennesker. Det er nesten 11.000 per en million mennesker er testet. Det innebærer også mange mennesker med få eller ingen symptomer.

Dermed kan de smittede, fremfor alt de i risikogruppen, bli bedre behandlet, skriver det tyske ukeskriftet Stern.

– Dersom jeg får en tidlig diagnose og kan behandle pasienter tidlig, for eksempel sette dem i respirator før de forverres, er sjansen mye høyere for overlevelse, sier professor Kräusslich i Heidelberg.

I Heidelberg kjører dessuten det som blir kalt "koronataxier" rundt til koronasyke, skriver The New York Times. Helsepersonell kjører hjem til de syke fem-seks dager etter at de er blitt syke. Der tar de blodprøver og ser etter tegn på om de er i ferd med å bli raskt dårligere, og enkelte ganger blir selv pasienter med kun milde symptomer lagt inn, dersom de antas å være i faresonen. De som blir alvorlig syke av koronaviruset opplever ofte en forverring etter rundt en uke.

Også Italia har testet mange, over 11.000 per million, som altså er omtrent det samme som Tyskland sett i forhold til befolkning. Men de som er testet i Italia har i stor grad vært sykere enn de som er testet i Tyskland. (Tyskland har utført over 900.000 tester og har registrert om lag 100.000 smittede personer, mens Italia har utført nesten 700.000 tester og har registrert omtrent 128.000 smittede).

3. Yngre smittede

Gjennomsnittsalderen på de smittede er lavere i Tyskland (49) enn i andre land, blant annet Italia og Frankrike (62).

– Det startet som en epidemi blant skifolk, sier professor Hans-Georg Kräusslich ved Universitetssykehuset i Heidelberg i Tyskland til The New York Times. Dette er akkurat hva man har sett i Norge også; de første smittede var unge eller middelaldrende og relativt friske personer som hadde vært på skiferie i Østerrike og Italia .

Men også i Tyskland har man etterhvert fått flere eldre smittede, noe som har økt dødsraten, skriver avisen. Dette kan derfor endre seg noe mer etterhvert.

4. Bedre kapasitet

Mens Italia har 318 intensivsenger per 100.000 innbygger, har Tyskland 800 per 100.000 innbygger, ifølge Stern.

Sykehusene i Tyskland har økt sin kapasitet ytterligere i løpet av de siste par månedene.

– Vi har så god kapasitet nå at vi tar imot pasienter fra Italia, Spania og Frankrike, sier professor Susanne Herold ved universitetssykehuset i Giessen til The New York Times.

Også antall sykepleiere i forhold til befolkningen er høyt i Tyskland sammenliknet med mange andre europeiske land.

