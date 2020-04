Unntakstilstanden på grunn av koronaepidemien vil vare i mer eller mindre grad i flere uker eller måneder framover i de fleste land i verden. Likevel forsøker nå en rekke land i Europa å lette gradvis på enkelttiltak etter flere uker med nedstengning.

Lettelsene anses som et første forsøk på normalisering, men i landene som prøver på dette, advares det samtidig om at de kan reverseres dersom man ser en økning av smitte igjen. Som i Norge er det også debatt og skepsis rundt hvorvidt gjenåpningen er riktig, og hvordan det skal utføres i praksis.

Siden enkelte land har hatt enda strengere tiltak enn for eksempel Norge, vil noen av lettelsene bety at de fortsatt vil ha et strengt regime.

Dette er noen av lettelsene som nå igangsettes i ulike land:

Danmark

Danmarks statsminister Mette Frederiksen åpner for en forsiktig oppstart i skolen. Foto: NTB scanpix

Fra onsdag 15. april kan skoler i Danmark gjenåpne for undervisning for 0. til 5. klasse og SFO, etter fire ukers nedstengning. Også barnehager og avgangstrinnene i videregående skole kan gjenåpnes.

Det var like før påske at statsminster Mette Frederiksen kunngjorde at landet åpner opp for en gradvis og kontrollert åpning av barnehager og skolevesenet, forutsatt at man ikke så en endring i koronasituasjonen i løpet av påsken.

Antallet koronapasienter innlagt på danske sykehus har gått jevnt og trutt nedover siden begynnelsen av april, ifølge en oversikt.

Danmark besluttet å stenge skolene like før Norge gjorde det samme, og åpner nå igjen før Norge (i Norge kan barnehager åpne fra 20. april og småskolen (1-4. klasse) fra 27. april).

Som i Norge vil det være lokale tilpasninger når det gjelder hvordan og nøyaktig når man starter gjenåpning, i tillegg til individuelle unntak. Ifølge dansk TV2 åpner hver tredje skole og barnehage i København onsdag. Noen venter en eller flere dager.

Elever fra 6. til 10. klasse ventes tilbake på skolen tidligst 10. mai. Endelig beslutning for oppstart for disse er ikke tatt ennå. Også stengning av kafeer, barer, restauranter, frisører og massører forlenges til 10. mai. Regjeringen vil vurdere om disse skal kunne åpne i «neste fase».

Spania

Idet flere arbeidsplasser åpner opp deles det ut masker på t-banen i Madrid. Foto: NTB scanpix

Spania er det nest verst rammede landet i Europa etter Italia. Likevel har regjeringen bestemt at en del arbeidsplasser åpner opp igjen denne uka. Fra mandag denne uka vendte rundt 300.000 personer tilbake til jobb i de regionene i Spania der andre påskedag ikke er en høytidsdag. Før mandag var det bare personer i det som ble regnet som svært nødvendige jobber, som var i arbeid.

De som nå vender tilbake jobber i industrien og byggebransjen. Folk anbefales å droppe kollektivtransport til jobb om mulig, og landet skal dele ut 10 millioner ansiktsmasker til kollektivreisende denne uka.

Men de fleste forblir hjemme, og skoler, restauranter og servicetilbud og lignende fortsetter å være stengt. Statsminister Pedro Sánchez understreker at Spania ennå ikke er i en nedtrapping av unntakstilstanden, til tross for gjenåpningen av enkelte arbeidsplasser.

Beslutningen om å åpne flere arbeidsplasser er blitt kritisert av flere opposisjonspartier i Spania, som mener det er for tidlig, skriver Politico.

Med over 18.000 døde i Spania er det bare Italia og USA i verden som har flere døde så langt. Spania har dessuten flere døde enn Italia per million innbyggere, siden Italia har flere innbyggere enn Spania.

Men etter flere ukers nedstengning ser det ut til å gå riktig vei også i Spania: Landet registrerer i snitt færre og færre dødsfall per døgn knyttet til koronaviruset, selv om utviklingen er svært gradvis.

Østerrike

En klesbutikk i Innsbruck i Østerrike åpnet igjen tirsdag, i et ledd i oppmykning av tiltak. Foto: NTB scanpix

Fra tirsdag 14. april starter Østerrike med en gradvis lettelse. Da åpner butikker med ikke-nødvendige varer under strenge hygienetiltak, ifølge Politico. Slike butikker, som blant annet klesbutikker, har vært stengt i landet de siste ukene.

Det er påbudt med maske i butikker, og dette vil det også bli på kollektivtransport.

Fra 1. mai skal alle butikker, kjøpesentere og frisører åpne, mens en del andre tjenester, hoteller og restauranter må holde stengt til minst midten av mai. Skoler holdes stengt til minst midten av mai.

Italia

En butikk med barneklær I Trastevere i Roma åpnet igjen tirsdag. Foto: NTB scanpix

Italia fortsetter sine strenge nedstengningstiltak, men fra tirsdag åpnes tømmerproduksjon og skogdrift. Enkelte butikker åpner også igjen, som bokhandlere og butikker som selger barneklær. Men dette gjelder ikke alle regioner: i Lombardia, den desidert hardest rammede regionen, holdes butikker stengt.

I regionen Veneto innfører man flere lettelser, blant annet at man ikke lenger må holde seg innen 200 meter fra hjemmet sitt for å drive fysisk aktivitet.

Andre – på vent:

Også i andre land i Europa kan en gradvis oppmykning være på trappene:

Tyskland:

Tysklands kansler Angela Merkel vil konferere med lederne i landets delstater onsdag. En forskergruppe fra det nasjonale forskningsakademiet Leopoldina har gitt sine anbefalinger, som Merkel har sagt er svært viktige for landets exit-strategi, skriver Der Spiegel. De anbefaler blant annet en snarlig gradvis åpning av skoler der de laveste trinnene starter. De anbefaler imidlertid å holde barnehagene stengt for de fleste barn fram til sommerferien.

Belgia:

Regjeringen i Belgia vil kunngjøre videre tiltak onsdag.

Frankrike:

De strenge smitteverntiltakene i Frankrike vil vedvare i minst fire uker, før skoler og barnehager gradvis vil kunne åpne, ifølge president Emmanuel Macron. Han kunnfjorde mandag en gradvis åpning etter 11. mai – forutsatt at koronautbruddet i Frankrike har avtatt.

Storbritannia:

Nedstengningen i Storbritannia vil trolig vare i minst en måned til, siden landet ikke har nådd toppen av koronaepidemien ennå, sier Dominic Raab, som fungerer som vikar for statminister Boris Johnson. Regjeringen skal bestemme innen torsdag om de skal fornye nedstengningsperioden.

