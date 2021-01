– Jeg tror ikke de store, Trump-tilbedende massene kommer til å mobilisere så veldig mye under innsettelsen av Joe Biden, sier Thomas Seltzer, som står bak den populære dokumentarserien «UXA - Thomas Seltzers Amerika», til Dagsavisen.

Serien gikk på NRK i fjor høst, og viste Seltzer som reiste rundt og traff vanlige amerikanere, mange av dem Trump-tilhengere. For mange av dem blir det en spesiell opplevelse å se Joe Biden bli innsatt som president, tror han.

– Jeg tror ikke de gleder seg, nei. Men en så stor massemønstring som vi så mot Kongressen 6. januar, det tror jeg ikke noe på, sier Seltzer, som likevel ikke vil utelukke terrorangrep. Situasjonen er spent foran onsdagens innsettelse, både i Washington og i andre delstater i USA.

– Myndighetene anser attentatfaren som reell, og screener soldatene fra Nasjonalgarden. Men en stor massemønstring, det tror jeg ikke kommer til å skje.

Styrte via Twitter

En grunn til Seltzer tror dette, er at Donald Trump selv ikke har kunnet mobilisere og oppildne folk på mikrobloggnettstedet Twitter. Han er som kjent utestengt derfra på ubestemt tid. Det samme er tusenvis av de som deltok i opptøyene.

– Enten man liker det eller ikke, så tipper jeg at det at han mista Twitter kan ha redda noen menneskeliv, sier Seltzer til Dagsavisen.

– Jeg tror han ville brukt Twitter nå for alt det er verdt. Han ville mobilisert nå de siste dagene og på innsettelsesdagen, mener Seltzer.

– Så får man heller ta en den prinspielle praten om det er riktig å nekte ham adgang til Twitter. Men det er ikke noen sentral, organiserende makt i dette her – bortsett fra ham. Han har styrt basen sin stort sett utelukkende gjennom denne Twitter-kontoen sin, fortsetter UXA-programlederen.

– Kaldt vann i blodet

Seltzer tror nok uansett at det fortsatt er mange republikanere som mener valget ble rigget, og at seieren ble stjålet. Men han mener også at Trump-tilhengere er en sammensatt gruppe, med ulike grunner til å stemme på ham.

– Noen stemte Trump bare på pur faen, og tenkte: «Han er en idiot, men han er i alle fall noe annet». Andre var bare vanlige konservative amerikanere som alltid stemmer republikansk. Andre igjen stemte på ham, men syns nå det blir godt å få en pause, de er slitne etter fire med mye pes. Nå får de inn folk som faktisk tror på vitenskap, og som kanskje kan håndtere pandemien, sier Seltzer, som ikke ser for seg at noen av disse blir med på opptøyer mot innsettelsen.

Han har også merket seg at flere av de de konspirative QAnon-folkene nå har begynt å konstruere nye konspirasjonsteorier om at angrepet på Kongressen var iscenesatt av Biden og hans folk.

– Dette ble visstnok gjort for å få dem til å komme ut, gjøre seg synlige, sier Seltzer med sarkasme i stemmen.

– Det som skjedde 6. januar, helte nok også kaldt vann i blodet på folk. Jeg syns selv det var heftig å se TV-bildene, selv om jeg ikke var så overraska at det skjedde, Trump har jo oppfordret til vold mange ganger de årene han har siittet. Det er uansett ingen populær president som går av nå, det ser man på de siste målingene, sier Seltzer.

– Han er den minst populære presidenten noensinne.

Frykter mer vold

Men selv om Seltzer satser på en rolig Biden-innsettelse, frykter han likevel høyreekstrem vold også under Biden.

– En betydelig del av amerikanerne har blitt radikalisert i løpet av disse årene med Trump, mener Seltzer.

– Jeg ser derfor ikke optimistisk på prognosen for politisk motivert vold fra høyresiden de neste fire årene.

