For første gang er det kontroll over alle brannene i Australia denne brannsesongen, melder WWF Australia.

– Brannene er over, og nå er vi ved et kritisk øyeblikk idet vi jobber med å gjenoppbygge hva Australia har mistet, skriver organisasjonen, som oppfordrer privatpersoner til å bidra, enten gjennom penger eller praktisk hjelp til natur og dyr i de rammede områdene.

En femdel av skogene i Australia er ødelagt av brannene, viser en ny rapport utført av forskere ved Western Sydney University, ifølge nyhetsbyrået AFP. Aldri før har skadene vært så store etter en brannsesong i Australia.

Backpackere får bli

Nå starter den lange veien med gjenoppbygging både av naturen og infrastrukturen. Restitusjons- og oppbyggingsarbeidet er i gang, og alle slags tiltak tas i bruk for å få de rammede områdene på fote igjen: Nå kan også backpackere som ønsker å bli lenger i Australia få forlenget perioden de har lov til å bli i landet.

Australske myndigheter har endret reglene slik at de som er i landet på ferievisum med mulighet til å jobbe, kan være der i 12 måneder i stedet for seks måneder, slik det har vært.

– Dette er veldig praktiske tiltak for å få flere folk på bakken nå, for vi trenger alle hender vi kan få, sa Australias fungerende minister for immigrasjon, Alan Tudge, i en uttalelse nylig.

Hagl og flom

De største brannene slokket helt etter det voldsomme regnværet som herjet tidligere i måneden. Etter flere måneder med en ekstremsituasjon med omfattende branner i store deler av landet, ble brannkatastrofen avløst av en annen ekstremsituasjon: voldsomme regnskurer, flom og enkelte steder hagl så store som golfballer.

Skogbrannene startet langs Australias østkyst i september. Siden da har ødeleggelsene vært enorme, og konsekvensene store:

* 10 millioner hektar nedbrent øst og sør i landet.

* Minst 33 personer er døde.

* Om lag 1 milliard dyr anslås å være døde.

* Over 2.500 hus er blitt ødelagt.

Spirer igjen

Hvor store konsekvensene vil bli for naturen etter brannene, er umulig å fastlå med sikkerhet. Det er allerede begynt å spire igjen i de utbrente skogene, og enkelte insekter er i ferd med å vende tilbake. Etter disse insektene følger gjerne fuglene etter.

– Bare tiden vil vise om biomangfoldet i disse områdene er ødelagt for alltid, eller vil komme tilbake i sin tidligere tilstand, skriver økolog Kathryn Teare Ada Lambert ved Universitetet i New England på vitenskapsnettstedet The Conversation.

Det er begynt å spire i de utbrente områdene, men eksperter tror ikke alt blir som før overalt. Foto: NTB scanpix

– Vi kan komme til å se en endring i hva slags type fugler, reptiler og pattedyr vi finner i skogen etter brannene. Og hvis disse områdene ikke til slutt går tilbake til tilstanden de var i før brannene, vil disse miljøene bli endret for alltid, og utryddelse (av enkelte arter) vil komme raskt, skriver hun.

På det samme nettstedet skriver fire forskere at brannene som nettopp har herjet i Australia, der det nå er sommer, representerer noe helt nytt som trolig også vil få konsekvenser for rehabiliteringen.

– Ut fra vår erfaring visste vi at noe slikt som denne katastrofale klimahendelsen var mulig, men som forskere var vi ikke forberedt på å se et slik inferno som vi så denne sommeren, skriver forskerne fra Universitetet i Tasmania; Grant Williamson, Gabi Mocatta, Rebecca Harris og Tomas Remenyi.

– Selv om branner er naturlig i Australia, oppstår de nå med en hyppighet og intensitet man aldri har sett før i områder som, historisk sett, ikke har pleid å brenne. Dette nye regimet tilrettelegger ikke for at naturen kan få en effektiv restitusjon tilbake til slik den var før brannnene, skriver de.

