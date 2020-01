Oppslutningen om landets konservative statsminister Scott Morrison har falt 8 prosentpoeng siden starten av desember, og ligger nå på 37 prosent, ifølge en måling utført av Newspoll. Samtidig er det en økende splittelse på klima i regjeringspartiet.

Pinlig

Den nasjonale brannkrisen går hardt utover populariteten til Morrison, som både har møtt ramsalt kritikk og opplevd ydmykende møter med folk som er rammet.

Sinnet mot statsministeren toppet seg like før jul, da statsministeren var på ferie på Hawaii mens storbrannene utviklet seg og satte tusenvis av mennesker i en vanskelig situasjon. Morrison avbrøt til slutt ferien, men kom tilbake til sinte innbyggere i mange brannrammede områder.

Under et besøk på et lite sted ble Morrison møtt med sinte tilrop av innbyggerne, som «Du er en idiot!», og «Trekk deg!». Både innbyggere og brannmenn har uttrykt raseri mot statsministeren. Morrison har opplevd flere pinlige øyeblikk da brannfolk og innbyggere har nektet å ta statsministeren i hånden.

Mange innbyggere mener regjeringen har vært altfor sen med å reagere, og ikke har bidratt nok. Blant annet tok det lang tid før regjeringen gikk med på å gi kompensasjon for frivillig innsats fra brannfolk. Søndag innrømmet Morrison at han kunne ha håndtert krisen bedre.

Klimastrid

For andre handler kritikken først og fremst om klima. Morrison og Det liberale partiet vant valget overraskende i 2019. Han hadde kjørt hardt på økonomi som sak, mens motstanderen, Labour, hadde fokusert mye på klima. Labour ønsket at landet skal forplikte seg til å redusere sine utslipp med 45 prosent i forhold til 2005 innen 2030, et langt mer ambisiøst mål landets mål om en reduksjon på 26–28 prosent. Morrison argumenterte imot, blant annet med at klimagasskuttene vil være dyre for samfunnet.

Det har vært flere runder med klimaprotester de siste ukene. Her fra Sydney. Foto: NTB scanpix

Regjeringen fikk mye kritikk for at den i 2019 godkjente en kontroversiell kullgruve i delstaten Queensland. Kull står for hele 60 prosent av landets energi, selv om fornybar energi øker og nå står for 20 prosent, skriver The Sydney Morning Herald.

Først nylig har Morrison sagt at klimaendringer har forverret situasjonen.

I et intervju søndag sa han også at regjeringen vil gjøre mer for klima.

– I årene framover vil vi fortsette å utvikle politikken vår på dette området for å redusere utslippene enda mer, sa Morrison.

Men han har ikke gått inn for å stanse kullproduksjonen, slik mange kritikere krever.

Splittelse

Det er splittelse på klima innenfor Morrisons parti. Flere partifeller har presset på for mer klimasatsing, og ønsker antydningene fra statsministeren om dette velkommen. Blant dem som står for dette presset er de mer moderate partifellene, særlig i de store byene Sydney, Brisbane og Melbourne.

Andre i partiet vil ikke høre snakk om store omlegginger på grunn av klima, og advarer om økonomiske konsekvenser. Flere i partiet har også uttrykt at klimaendringer ikke er en faktor i brannene.

Det er derfor usikkerhet rundt hvorvidt Morrisons tilsynelatende endring i retorikk vil følges opp med klimahandling i praksis.

