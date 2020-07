Nytt foto trekker det britiske kongehuset inn i Epstein-skandalen på ny

Ghislaine Maxwell, ekspartneren til Jeffrey Epstein, sitter varetektsfengslet i New Hampshire. Der blir hun konstant overvåket og trolig skilt fra andre fanger.

I siktelsen heter det at hun er pågrepet for sin rolle i Jeffrey Epsteins seksuelle misbruk av en lang rekke mindreårige jenter, blant annet ved å hjelpe ham med å rekruttere jenter under 18 år, vinne deres tillit og til slutt misbruke dem, skriver NTB.

Noen av jentene var så unge som 14 år. Hun er også siktet for mened.

Epstein begikk selvmord i fengsel i New York i august i fjor.

Finansmannen og milliardæren Jeffrey Epstein var siktet for menneskehandel, noe han allerede tidligere var dømt for i 2008, og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner.

Om han var blitt dømt på nytt, risikerte han fengsel i 45 år.

Prins Andrew

En amerikansk kvinne har stått fram og hevdet at Jeffrey Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år. Det har prins Andrew avvist, blant annet i et mye omtalt BBC-intervju i desember 2019.

Prins Andrew kunngjorde i fjor at han trekker seg fra alle kongelige plikter som følge av oppmerksomheten om hans vennskap med Epstein og anklagene fra den amerikanske kvinnen.

Påtalemyndigheten i New York har flere ganger bedt om å få snakke med Andrew ansikt til ansikt, og torsdag denne uken uttalte fungerende statsadvokat i Southern District i New York at «vil ville gjerne at prins Andrew kom for å snakke med oss. Vi ville gjerne ha gleden av hans forklaring».

Trone

Nå skaper et nytt foto trøbbel for det britiske kongehuset. Det viser Ghislaine Maxwell sittende på en trone ved siden av skuespiller Kevin Spacey, også han anklaget for en rekke overgep. Tronen er å finne inne på Buckingham Palace, melder Daily Telegraph, gjengitt av CNN. De to tronene skal være for Dronning Elizabeth og prins Philip.

Spacey og Maxwell ble ved anlediningen invitert inn rommet med tronen av prins Andrew selv. Både kongehuset og Prins Andrew har avslått å kommentere bildet.

I saken hevder en venn av Maxwell at hun aldri kommer til å snakke om prins Andrew med myndightene eller etterforskere.

Ghislaine Maxwell will “never” offer any information about the Duke of York as part of a plea deal https://t.co/ieoVvMml1S — The Telegraph (@Telegraph) July 4, 2020

Overvåkes

Ifølge en lokal advokat blir Ghislaine Maxwell trolig holdt på en egen celle der hun kan overvåkes kontinuerlig.

– De kommer til å opprettholde det strengest mulige sikkerhetsnivået, sier advokat Ted Lothstein, som jevnlig besøker fengselet men som ikke representerer den britiske kvinnen.

Siden Epstein ble arrestert for et år siden, har Maxwell holdt seg i skjul og kommunisert med påtalemyndigheten gjennom sin advokat.

Det er ventet at hun blir overført til New York neste uke for å møte for retten, opplyser statsadvokatens kontor på Manhattan.

Fengselet i New Hampshire omtales som veldrevet og med enkel standard, men mye bedre enn det hun kan vente seg i New York.

