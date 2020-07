Kanye West sier han stiller i høstens presidentvalg. Dermed blir han en uavhengig tredjekandidat.

– Vi må komme sammen og bygge vår framtid, skriver artisten i Twitter-meldingen der han kunngjør at han stiller som presidentkandidat.

Meldingen kom samme dag som amerikanerne feirer uavhengighetsdagen og var merket med emneknaggen #2020VISION.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Meldingen har søndag morgen nærmere 700.000 liker-klikk.

I 2018 sa West, som tidligere har støttet president Donald Trump, at han trakk seg tilbake fra politikken. Det skjedde bare uker etter at artisten gjestet Trump i Det hvite hus og ikledde seg en «Make America Great Again»-caps, skriver NTB.

I dette møtet sa Trump:

– Kanye West er en god venn og har vært en god venn veldig lenge, saTrump i Det ovale kontor.

Kanye West selv kom med en rekke oppsiktsvekkende utsagn:

– Jeg elsker denne karen, sa West om Trump og ga han en stor bamseklem.

– Folk forventer at svarte skal være demokrater. Denne hatten gir meg makt, sa Kanye.

– Da jeg tok på meg denne hatten ble jeg Supermann, min favoritt-superhelt. Trump laget en kappe til meg, la han til.

Latterliggjøres

Hvis kanye West skulle vinne valget, noe som virker svært usannsynlig, vil hans kone Kim Kardashian West bli førstedame. Det vil i så fall ikke bli første gang hun er i Det hvite hus. Hun besøkte Trump og ba om benåding av Alice Marie Johnson, som ble dømt for kokainsmugling i 1996. Hun ble til slutt løslatt.



Kim Kardashian. Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images/NTB scanpix

Dog blir muligheten for Kim Kardashian som førstedame harselert med på nettet. Flere truer med å forlate USA om så skjer. Som brukeren av Twitter-kontoen @lCECLDPOOL:

kanye west is running for president....which could make kim kardashian the first lady...i want OUT of this country no joke pic.twitter.com/53BwHpW9PM — el (@lCECLDPOOL) July 5, 2020

Eller kontoen SatiricalEddy:

If Kim Kardashian becomes the first lady 😂😂 #Kanye2020 pic.twitter.com/mQcMO9c2tm — Eddy (@SatiricalEddy) July 5, 2020

Også kontoen @vivekagnihotri vil ha et ord med i laget og la ut et foto av Abraham Lincoln-statue som gremmes:

Welcome Kanye West and Kim Kardashian - USA pic.twitter.com/1uZwNlz58F — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) July 5, 2020

Også brukeren @samanthaswft gremmes:

Kanye is running for presidency, which means Kim Kardashian could be the next First Lady LMFAOOO



AMERICA YOUʼRE FUCKED UP pic.twitter.com/Rz5EHLkB98 — sam (@samanthaswft) July 5, 2020

Uro

Om det er tilfelle at Kanye West skal stille til valg, eller om det bare er PR for hans kommende album, «God's Country», som er ventet i nærmeste framtid, vites ikke. Dette albumet er hans andre plate med kristne sanger, og hans tiende album totalt.

Men om han stiller er det flere på Dekomkratenes side som viser en viss uro. Om West stiller, vil han etter all sansynlighet få mange svarte stemmer, stemmer som ellers ville gått til demokraten Joe Biden.

Don’t be fooled by #kanye2020 #kanyewest2020. He is deliberately helping Tr*mp by becoming a third party candidate. He will take Black votes that would have gone for Biden. This is how Gore lost to Bush.



The GOP plays dirty to win at all costs. #Kanye is a #MAGA. — Martha Wilson #WearAMask (@marthaswilson) July 5, 2020

West sa også i 2015 at han ville stille som presidentkandidat i 2020, men sa senere at de planene var utsatt til 2024.

Den 43 år gamle artisten er kjent for å komme med underlige utsagn.

