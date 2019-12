Dette er skandale-mogulen Mette-Marit møtte

Prins Andrew måtte sist måned trekke seg tilbake fra offentligheten, etter nok et feilslått forsøk på å forklare seg om sitt forhold til den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein.

Bildet av Andrew med hånden rundt en mindreårig jente går ikke bort. Ikke historien heller. Kvinnen, som da var 17 år og dermed mindreårig i delstaten Florida, gjør ikveld et tv-intervju med britiske BBC Panorama.

Her forteller hun om hvordan Epstein tok henne med til Storbritannia som 17-åring i det hun beskriver som menneskehandel, og at Epsteins kjæreste presset henne til å ha sex med prins Andrew. Prinsen hevder at han ikke husker å ha møtt henne og benekter å ha hatt sex med henne.

Mandag innrømmet kronprinsesse Mette-Marit overfor Dagens Næringsliv at hun har møtt Epstein ved flere anledninger siden 2010, etter at Epstein var blitt dømt for overgrep i 2008 og sonet en fengselsdom.

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger, beklaget Mette-Marit i en uttalelse fra Slottet til Dagens Næringsliv i dag. Som fikk Dagens Næringsliv-kommentator Kjetil Bragli Alstadheim til å stille spørsmålet:

– Har de ikke Google på slottet?

Omtalt i 2011

De første NTB-omtalene av Epstein og overgrepsanklagene mot prins Andrew kom så tidlig som i mars 2011. Kronprinsesse Mette-Marit møtte Epstein ved flere anledninger mellom 2011 og 2013, bekrefter hun til Dagens Næringsliv.

Kronprinsesse Mette-Marit møtte Jeffrey Epstein flere ganger. Foto: NTB scanpix

Dommen som Epstein da hadde sonet, skjulte imidlertid en lang rekke saker og en rekke kvinner som har stått fram og fortalt om overgrep, prostitusjon og menneskehandel i regi av Epstein.

Epstein slo seg opp i finansnæringen gjennom 80- og 90-tallet, og ble kjent i sosietetssirkler for sine spektakulære fester, med yachter og luksusboliger i Paris, New York, Palm Beach, og en privateid øy i Jomfruøyene

– Jeg har kjent Jeff i 15 år. Fantastisk fyr. Han er veldig artig å henge med. Det sies til og med at han liker vakre kvinner, akkurat som meg. Mange av dem er på den yngre siden, sa Trump til New York Magazine i 2002.

Et klipp fra 1992 der Epstein og Trump fester med unge jenter på Trumps private klubb Mar-A-Lago er blitt mye vist i etterkant av Epsteinskandalene.

Også Bill Clinton var en del av Epsteins omgangskrets, og brukte Epsteins private jetfly ved flere anledninger tidlig på 2000-tallet.

Kjæresten Ghislaine Maxwell, som er trukket inn i saken gjennom anklager om å ha hjulpet Epstein i hallikvirksomhet, er datteren til mediemogulen Robert Maxwell.

– Ødela livet mitt

Det var avisen Miami Herald som i november 2018 begynte opprullingen som avslørte hvordan Epstein organiserte prostitusjon med mindreårige jenter, og hvordan Epstein unnslapp de mest alvorlige anklagene.

Avisen viste til et 80-talls kvinner som som anklaget Epstein for seksuelle overgrep i perioden 2001-2006, og at han spesielt gikk etter hjemløse tenåringsjenter.

– Jeg tror ikke noen har blitt fortalt sannheten om hva Jeffrey Epstein gjorde. Han ødela livet mitt og livene til mange andre jenter. Folk må få vite hva han gjorde og hvorfor han ikke ble straffeforfulgt, slik at dette ikke skjer igjen, sa ett av ofrene, Michelle Licata (30), til Miami Herald i november 2018.

Politiet i Palm Beach, Florida ble første gang kontaktet i 2005 av foreldrene til en 14-årig jente som anklagde Epstein for overgrep. Amerikansk presse begynte allerede nå å stille spørsmålstegn ved Epstein og hvordan politiet håndterte anklagene mot ham for sexovergrep.

Hallikvirksomhet

Etter en større etterforskning der en rekke unge jenter fortalte om overgrep og hallikvirksomhet fra Epstein, ble det tatt ut en omfattende tiltale i 2007. Epstein og hans advokatteam inngikk en avtale med påtalemyndighetene der Epstein sa seg skyldig i ett tilfelle av hallikvirksomhet og ett tilfelle av hallikvirksomhet med mindreårig.

Det hemmelige forliket medførte at han betalte erstatninng til en rekke mindreårige jenter. Dommen var på 13 måneders fengsel, og Epstein ble registrert som straffedømt sexforbryter med meldeplikt i delstaten Florida.

Alexander Acosta, som nå er arbeidsminister i Trump-administrasjonen, var med på å forhandle fram det hemmelige forliket med Epstein som daværende delstatsadvokat.

Da det ble kjent at Epstein sonet for seksualforbrytelser, kom det fram en rekke nye anklager, vitner og ofre med som fortalte om sexfester med mindreårige hos Epstein, med deltakere fra sosietetsliv og kjendiser. Epstein inngikk en rekke forlik. I 2012 startet han en veldedig stiftelse for å bygge opp et positivt image som velgjører, og donerte store penger til forskjellige stiftelser og virksomheter

Dagens Næringsliv skrev sist uke om hvordan Jeffrey Epstein donerte millionsummer til en tankesmie drevet av Terje Rød-Larsen. Rød-Larsen har ikke villet svare på spørsmål om forholdet til Epstein, skriver Dagens Næringsliv.

«Jane Doe 3»

Anklagene fortsatte å komme, i 2015 gikk Virginia Roberts til myndighetene i Florida med anklagene om å ha blitt presset til sex med prins Andrew da hun var 17, og mottatt 15.000 dollar.

Da var navnet hennes ikke kjent for offentligheten, men omtalt som «Jane Doe nummer 3». Hun fortalte til britisk presse at hun var blitt holdt som sexslave av Epstein i hans krets av rike og mektige venner. Overgrepene skulle ha skjedd både i London, New York og på Epsteins private øy.

I 2016 hevdet en kvinne i New York at hun var blitt voldtatt av Donald Trump på en fest hos Epstein i 1994, da hun var 13 år.

Jeffrey Epstein i retten, 8.juli 2019. Rettstegning: AP/NTB Scanpix

7. juli 2019 ble Epstein pågrepet i New York siktet for menneskehandel og seksuell utnytting av mindreårige, med en strafferamme på 45 års fengsel. Epstein fikk ikke løslatelse mot kausjon, og ble dermed sittende i varetekt. 10. august ble Epstein funnet død på cella. Rettsmedisineren konkluderte at dødsfallet var selvmord ved hengning. Ikke alle har slått seg tilfreds med den forklaringen.

Prins Andrew har gjennom flere år hevdet at han avsluttet vennskapet med Epstein i 2010, og benektet anklagene om at han sammen med Epstein skal ha tvunget den da 17-årige kvinnen til sex mot betaling.

Til BBC i kveld sier kvinnen som ikke lenger er kjent som Jane Doe 3, men står fram under sitt fulle navn Virginia Roberts Giuffre (bildet):

– Han vet hva som skjedde, jeg vet hva som skjedde. Og det er bare en av oss som snakker sant.