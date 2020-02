Torsdag skal straffen mot Roger Stone avgjøres. President Donald Trumps tidligere politiske rådgiver ble i fjor høst funnet skyldig i å blant annet påvirke vitner, lyve til kongressen og å forhindre rettens gang.

Roger Stone ble tiltalt i forbindelse med etterforskningen av Russlands antatte forsøk på å påvirke presidentvalget i USA i 2016.

Til tross for at dommen falt i høst har ikke straffeutmålingen funnet sted ennå. Prosessen rundt straffeutmålingen har vært alt annet enn vanlig. Senest tirsdag denne uken kom Donald Trump med utfall mot dommeren og et jurymedlem på Twitter. Trump mener Roger Stone burde få en ny rettsak.

Førsteamanuensis Sofie A. Høgestøl ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo mener presidenten angriper en amerikansk rettstradisjon som sier at politikere skal holde seg unna enkelte saker.

– Presidenten skal ikke gripe inn i enkeltsaker. Dette angriper Trump nå. For meg koker saken ned til likhet for loven. Alle skal være like for loven i en straffesak, sier Høgestøl til Dagsavisen.

Høgestøl påpeker at det er dommeren i saken som bestemmer straffen Roger Stone vil få. Hun tror allikevel det fort kan bli en ny rettsak ettersom Stone og hans advokater har bedt om det.

– Det ligger nok i kortene, han har spurt om å få en ny rettssak. Stone mener et av jurymedlemmene var inhabil, sier Høgestøl.

Trakk seg

Høgestøl forklarer at ettersom saken foregår på føderalt plan er det statsadvokatene som er utpekt av justisdepartementet i USA, som kommer med anbefaling om strafferammen. Den øverste sjefen for justisdepartementet er presidenten selv.

– De første statsadvokatene anbefalte en strafferamme på syv til ni år, så kritiserte Trump den avgjørelsen på Twitter, sier Høgestøl.

Noen timer etter Trump sin tweet kom beskjeden fra Justisdepartementet i USA. De ønsket en lavere strafferamme for Stone. Det førte til at det opprinnelige aktoratet trakk seg i protest.

Konstitusjonelt problem

President Donald Trump har kritisert de fleste involverte i saken mot Stone. Blant annet dommeren, juryen og sitt eget justisdepartment har fått gjennomgå av presidenten. Høgestøl tror Trump mener at han ikke blander seg direkte inn i domsavsigelsen, men at han bare sier sin mening.

– Dette er kjernen i debatten. Presidenter griper tradisjonelt ikke inn i enkeltdebatter. Roger Stone og Donald Trump er jo venner. Trump fortsetter å kritisere selv om hans egen justisminister har kritisert tvitringen, sier Høgestøl og fortsetter:

– Trump sier han kunne blandet seg inn, men han mener en twittermelding ikke er direkte innblanding. Justisminister William Barr sier også Trump har ytringsfrihet, sier Høgestøl og understreker at Barr også har uttalt at twittermeldingene gjør det umulig for ham å gjennomføre jobben sin uten at det virker partisk.

– Har ikke en president rent lovmessig rett til å blande seg inn da?

– Jo, vi glemmer at statsråder i Norge også kan instruere lovverket. Men mange mener tradisjonen for ikke å blande seg inn i USA har vært der så lenge at det har blitt en sedvane (juridisk praksis basert på tradisjon, journ. anm.), sier Høgestøl.

Også relevant i Norge

Høgestøl mener problematikken også er relevant i Norge.

– Dette er en debatt vi burde ha i Norge også. Nå har regjeringen kommet med et forslag om å lovfeste uavhengig påtalemyndighet. Jeg mener det, og det mener straffeprosesskommisjonen og vår nylig avgåtte riksadvokat (Tor-Aksel Busch, journ.anm.) også, sier Høgestøl.

Roger Stone får sin straffeutmåling i morgen. Foto: Andrew Cabalerro-Reynolds / Ntb Scanpix

Kontroversielle benådninger

Trump har tidligere hintet til at han kan blande seg inn i saker dersom han ønsker. Trump har blant annet tvitret om å saksøke alle de involverte i Mueller-rapporten. Han har også hintet om benådning av Stone.

Trumps trusler om direkte innblanding slår Høgberg som paradoksale:

– Det som er ironisk er at dersom Trump mener fengselsstraffen for Roger Stone er urimelig, kunne han jo forandret retningslinjene for straffeutmåling politisk. Det er forskjell på å drive politisk arbeid og det å gå inn saken til en kompis, sier Høgestøl.

Tirsdag denne uken benådet president Donald Trump fire personer som var dømt for økonomisk kriminalitet. Benådningene fant sted to dager før Roger Stone sin straffeutmåling og gikk ikke upåaktet hen.

Høgestøl mener det er vanskelig å sette likhetstegn mellom Stone-saken og benådningene, men hun mener benådningene vitner om at Trump igjen bryter med tradisjonen.

– Presidenten har lov til å benåde folk under grunnloven, men det har utviklet seg en tradisjon om at man går igjennom en benådningsprosess med advokater som kommer med en anbefaling til presidenten. Den prosessen virker det ikke som Trump følger. Demokratiet består ofte av prosesser som blir fulgt. Det gjør det mer åpent og transparent, sier Høgestøl.