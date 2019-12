Av Edvard Stenersen, NTB

Landets transportnettverk er søndag hardt rammet for fjerde dag for rad, da fagforeninger i statsbanen SNCF og Paris' offentlige kollektivselskap RATP begge har utvidet streiken.

Statsminister Édouard Philippe har sagt til avisa Journal du Dimanche at han er fast bestemt på å innføre reformen.

– Om vi ikke innfører en grundig, seriøs og progressiv reform i dag, vil noen andre gjøre det i morgen, men på en brutal måte, framholder Philippe.

Statsministeren skal onsdag legge fram et detaljert rammeverk for reformen. Reformens mål er å gjøre slutt på spesialordninger der noen arbeidere kan pensjonere seg tidlig i 50-årene, og bytte dem ut med et felles system med like rettigheter for alle arbeidere.

Før søndagens ministermøte åpnet flere for å myke opp reformen.

– Jeg vil at statsbudsjettet skal være balansert, men vi kan ikke være dogmatiske. Kalenderen er åpen for diskusjon, sa finansminister Bruno Le Maire til TV-kanalen France 3.