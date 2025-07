Sommer-Oslos vakreste eventyr

Sommerens fineste eventyr fortelles av andreklassingene på Teaterhøgskolen ved KHIO i Oslo, altså framtidas skuespillere som skal prege norsk teater, film og serier i årene som kommer. Noen av dem har allerede profesjonell erfaring, andre er helt ferske, men fellesnevneren er at de med «Ronja Røverdatter» i sirkusteltet i Frognerparken møter verdens mest kresne publikum helt uten sikkerhetsnett, og med en profesjonell forestilling de har måtte produsere selv.

Sommerteatret er i seg selv et eventyr. Det er 51 år siden første gang teaterelevene satte opp teater i Frognerparken, og etter jubileumsåret i fjor med «Trollmannen fra Oz» tar årets kull eventyret hjem igjen, i hvert fall i nordisk forstand, gjennom Astrid Lindgrens sterke historie om røverdatteren Ronja og vennskapet hennes med rivalen Birk.

Nytt av året er selve teltet. Det 20 år gamle teltet var ikke lenger forsvarlig å bruke for nye generasjoner. Også teltbytte har denne gjengen tatt ansvar for, mens et bredt scenekunstfelt har bidratt med det tekniske. Det sier noe om vesentligheten ved Sommerteatret, som er en institusjon i seg selv langt utover den praktiske og symbolske funksjonen det har som utstillingsvindu for unge talenter. Med ansvar for produksjonen og dramatisering har sommerjobben med «Ronja Røverdatter» en bratt lærekurve, med Mine Nilay Yalcin som innlånt regissør.