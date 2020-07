Internasjonale studenter i Storbritannia sliter økonomisk - benytter seg av gratis mat

Den frivillige organsisasjonen Newham Community Project deler ut mat til opptil 600 studenter gjennom det de kaller «matbanker». Før pandemien sørget de for mat til rundt 30 trengende husholdninger hver uke, nå er det 20 ganger så mange som benytter seg av tilbudet, skriver BBC News.

Noen studenter har ikke klart å betale kursavgiftene sin og har blitt truet med suspensjon av universitetene sine, noe som vil føre til at visumene deres blir kansellert.

– De går igjennom mye motgang. Dette er deres første gang i utlandet, sier arrangør for prosjektet Elyas Ismail.

Les også: Studentene sliter med hjemmestudier

Frykter å ikke kunne fullføre studiene

På prosjektets hovedkontor, i bydelen East Ham i London, står studenter i kø rundt blokka på tirsdager og lørdager. De blir bedt om å registrere seg og vise studiebevis. De fleste studentene tar mastergrad og er fra India.



Noen frykter at de ikke vil kunne fullføre studiene sine på grunn av pandemien. Internasjonale studenter må bevise at de har midler til å dekke husleie, gebyrer og levekostnader før de får visum. Hvis de studerer heltid på gradsnivå ved et britisk universitet, har de vanligvis lov til å jobbe opptil 20 timer i uken, i følge hjemmekontorets veiledning.

Pandemien har rammet hardt på to fronter. Mange har mistet jobben og muligheten til støtte fra familien.

– Det er en veldig vanskelig tid vi står overfor, sier Rahemunnisa Shaik fra Hyderabad til BBC, mens hun plasserer matvarer i en handlevogn.

Forsinkede transaksjoner

Shaik tar master i forretningsadministrasjon ved University of East London (UEL) og ankom Storbritannia ved studiestart, i september i fjor, sammen med mannen sin, som hun var avhengig av for å få visum.

I mai fødte hun deres datter.

– Mannen min støtter meg. Han mistet jobben sin på grunn av koronaviruset, sier hun.

Mannen hennes ble permittert fra jobben sin i KFC i begynnelsen av nedstengningen, og har fremdeles ikke blitt kalt tilbake til jobb. Ekteparret har ikke vært i stand til å betale husleien til rommet sitt på to måneder, og Shaik skylder universitetet 1.500 euro i skolepenger, som hun egentlig skulle betalt i midten av juli, men som hun fikk utsatt til midten av september.

International students turn to food banks in lockdown https://t.co/8E6hrCSh3t — BBC News (UK) (@BBCNews) July 29, 2020

UEL sier de er veldig klar over at pandemien har påvirket noen studenters mulighet til å dekke kostander. De har derfor siden mars gitt totalt nesten 1 million pund i støtte til studentene.

Shaik håper at pengene som familien hennes forsøker å sende fra India, kommer snart, men sier at transaksjoner er forsinket på grunn av pandemien, som også preger hjemlandet hennes.

Les også: Koronakrisen kan skvise unge ut av arbeidslivet (+)

Risikerer suspensjon og utvisning

I tillegg til å dele ut mat, har Newham Community Project forhandlet på vegne av rundt 300 studenter fra 18 ulike universiteter, som som ligger bakpå med regninger. Omtrent halvparten er fra UEL. Seks av de andre universitetene har avtalt fleksible betalingsplaner med studentene, de fleste til desember. I en e-post mottatt av en student ved Anglia Ruskin Univesity denne uken, sett av BBC, viser at universitetet likevel krever innebetaling av skolepenger 4.100 euro innen syv dager.

«Hvis du ikke betaler de utestående skolepengene, kan du bli suspendert og til slutt utvist», advarer brevet.

«Universitetet er pålagt å rapportere suspenderte eller ekskluderte studenter til UK Visas and Immigration. Når dette er gjort, forventes det at visumet blir kansellert, og man vil måtte forlate Storbritannia øyeblikkelig for å unngå negative effekter på innvandringsregisteret», står det videre.

Anglia Ruskin University sier at de gjør alt for å sikre at studentene ikke blir påvirket negativt under pandemien, med et «utvalg av økonomisk og pastoral støtte». Universitetet sier at den opprinnelige betalingsdatoen ble forlenget med to måneder fra mai til juli og at de i brevene ber studentene ta kontakt hvis de er i vanskeligheter.

– Slik at vi kan samarbeide for å løse eventuelle problemer, skriver de.

Skylder skolen 1.100 euro

Lexiao Guan, fra Chengdu i Kina, som nettopp har fullført en mastergrad i grafisk design ved Royal College of Art (RCA), er ikke en del av Newham-gruppen, men for en måned siden kunne han ikke betale utestående gebyrer på 1.100 euro, nesten en fjerdedel av det årlige som gis til internasjonale studenter av høyskolen.

Han tjener vanligvis nok penger til å finansiere studiene, som frilans grafisk designer og veileder, men arbeidet tørket ut under nedstengingen.



– Hvis de gir meg mer tid, kan jeg betale det, sier han til BBC.

Men også han fikk en e-post hvor det sto at han ble suspendert, med en advarsel om at høyskolen etter to uker skulle rapportere ham til utlendingsmyndighetene.

Les også: 48.052 studenter og elever har fått tilleggslån fra Lånekassen

Sjokkert over presset på studentene

RCA ble senere enige om å forlenge fristen og ta tilbake alle studentene som ble berørt, selv om de holder tilbake de endelige gradsresultatene til avgiftene er betalt.



– Vi har hjulpet de aller fleste av dem som ble suspendert, via betalingsplaner, finansieringssøknader og utbetalinger fra vårt motgangsfond, sier høyskolen til BBC.



Lexiao har til hensikt å returnere til Kina så snart han har betalt sin gjeld, men er sjokkert over at «verdens største kunstinstitusjon» kan sette studentene under så mye press mens de forberedte seg på avgangseksamen.

Elyas forteller BBC at han først ble klar over problemet i slutten av den muslimske måneden Ramadan, da rundt 50 studenter kom inn i en lokal moske og ba om mat.