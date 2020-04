Frankrike er ett av flere land som har innført nærmest portforbud i kampen mot koronaviruset.

Men lørdag ble det klart at personer som ønsker å adoptere et dyr, får unntak.

For tre uker stengte en forening for omplassering av dyr sine 62 sentre i tråd med myndighetenes pålegg. Men nå ber foreningen om at bestemmelsen må revurderes fordi sentrene med eierløse dyr begynner å bli fulle. 5.000 dyr befinner seg i sentrene som har plass til 6.000.

Innenriksminister Christophe Castaner understreker at folk må velge seg ut et kjæledyr på nettet før det blir hentet.

Frankrike gikk i «lockdown» den 17.mars. Innbyggere får ikke forlate hjemmene sine mindre de skal handle mat, skaffe medisiner eller dra på jobb for de som ikke kan arbeide hjemmefra.

Når franksmenn går ut av døren må de ha med seg et skjema som forklarer hva de skal gjøre ute, skriver New York Times. Poltiet skjekker papirene til de som beveger seg ut. Dersom de ikke er på plass risikrer innbyggere å få bot.

Sykkelturer i form av trening har ikke vært lov, men det er tillatt å sykle til butikken. Joggeturer har vært tillatt. Men 8.april ble ytterligere tiltak iverksatt i Paris: Nå er det kun lov å jogge mellom klokken 10 og 19, skriver BBC.

Antall smittede av koronavirus i Frankrike er per nå 124.869, ifølge Worldometers. 13.197 har dødd av viruset. 2432 er blitt meldt friske.