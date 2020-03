Det er under et intervju med ABC-programmet «Good Morning America» tirsdag at tidligere presidentkandidat Hillary Clinton sier hun ikke har endret mening om Bernie Sanders siden valgkampen for fire år siden. Det skriver den amerikanske nyhetskanalen Fox News.

– Kampanjen hans er «pølsevev». Jeg mente det da, og jeg mener det nå, sier Clinton til programleder Linsey Davis.

Det er ikke første gang den tidligere senatoren og førstedamen har brukt retoriske kraftsalver om Bernie Sanders.

I januar ble det kjent at hun omtaler Sanders som en yrkespolitiker uten faglig styrke, i en dokumentarserie om hennes liv («Hillary»).

– Ingen likte han, og han fikk ikke noe gjort, sier hun i dokumentaren.

Kan vippe maktbalansen

En av tingene som bekymrer Clinton, er at Sanders – ifølge henne selv – til stadighet endrer mening om hvor mange delegater han trenger for å bli demokratenes kandidat.

– Min reaksjon er at vi må følge reglene, sier Clinton i morgenshowet.

– Vi har regler. Vi hadde regler forrige gang, og vi har regler denne gangen. Jeg mener det alltid er en god idé å følge reglene. Alle visste hva reglene var, da de ble med.

I tilegg til at hun mener Bernie Sanders' politikk er «baloney» (eller pølsevev, på godt norsk), er hun redd for at Sanders potensielle kandidatur kan ødelegge sjansen for de liberale til å beholde majoriteten i House of Representatives, eller til og med vippe maktbalansen i Senatet.

Og hun er ikke alene: Før debatten samlet nervøse demokrater seg om kandidaten Joe Biden, i et forsøk på å stoppe Sanders.

– Endringer er vanskelig, det er ikke galmorøst, det klinger ikke bra, men fortsatt gjør de som ble valgt i 2018 en god jobb på vegne av folket, sier hun.

– Jeg mener vi må være mer forståelsesfulle og realistiske i forhold til hva som må til for å endre dette store, komplekse, pluralistiske demokratiet vårt, sier hun om Sanders før supertirsdag-debatten, der den demokratiske sosialisten er forventet å håve inn delegater.

Viktigst å felle Trump

«Sanders er en «fan-favourite» i California, som vil gi han mer enn 400 delegater», skriver nyhetskanalen. Likevel er det uvisst om han får så mange som de 1,991 delegatene han trenger for å sikre kandidaturet.

Hillary Clinton velger å sitte på gjerdet en stund til, og ikke gi støtte til noen av kandidatene ennå.

– Det er en lang vei igjen å gå, sier hun.

– I dag er selvsagt en viktig dag. Men jeg kommer bare til å se på, og håpe at vi nominerer den sterkeste kandidaten i forhold til å senke den sittende regjeringen. Det er til syvende og sist det eneste som betyr noe.

