Supertirsdag regnes som den største og mest avgjørende begivenheten i det amerikanske nominasjonsvalget. 14 delstater holder valg, blant dem Texas og California, og cirka en tredel av delegatene står på spill. De skal beslutte hvem som blir Demokratenes presidentkandidat på partiets landsmøte i juli.

Både Pete Buttigieg og Amy Klobuchar har nå hoppet av og gitt sin støtte til Biden. Det bidrar til at Biden kan være i ferd med å riste av seg et inntrykk av at han er for gammel og klønete til å bli USAs president.

Flere andre kjente sentrumsorienterte demokrater har erklært at de støtter den tidligere visepresidenten etter at han vant en overbevisende seier i South Carolina lørdag. Felles for dem alle er at de er skrekkslagne med tanke på at den selverklærte sosialistiske demokraten Bernie Sanders skal vinne nominasjonskampen.

Supertirsdagen kan bli det store comebacket for Biden, men det kan også føre til at Sanders' forsprang blir så stort at det blir umulig for de andre kandidatene å ta ham igjen.

Maner til kamp

Sanders bruker på sin side snøballeffekten i Biden-leiren til å forsøke å skape et enda sterkere engasjement blant sine egne tilhengere. Mange av dem er fortsatt sinte på partielitens tydelige favorisering av Hillary Clinton under nominasjonsvalget for fire år siden.

– Det er ikke noen hemmelighet, det er et drabelig forsøk på å stanse Bernie Sanders. Det korporative etablissementet kommer sammen, det politiske etablissementet kommer sammen. Og de vil gjøre alt. De er i ferd med å bli virkelig nervøse for at arbeidere reiser seg, sa Sanders til pressen under et kort stopp i Salt Lake City i Utah.

Bloombergs debut

Stor spenning er også knyttet til styrtrike Michael Bloomberg, som i stedet for å stille i de tre første nominasjonsvalgene, har pøst på med egenbetalt TV-reklame for å overbevise om at han er den eneste som kan slå Donald Trump. Den tidligere borgermesteren i New York henvender seg til de samme pragmatisk orienterte velgerne som Biden.

Ifølge Demokratenes valgstrateg Ace Smith vil slaget være over hvis Sanders vinner stort på supertirsdag. Men hvis velgerne sprer seg noenlunde likt på to til tre kandidater, fortsetter kampen trolig som før.

Det har denne gangen vært historisk mange demokrater som har kjempet om å bli partiets presidentkandidat. Nå er de fleste borte, og blant de fem gjenværende er det kun Tulsi Gabbard (38), som ikke er i 70-årene. Men hun ligger langt bak de andre på meningsmålingene.

Trump-utspill

Mens Biden er ventet å gjøre det bra i delstater med mange afroamerikanske velgere – som Alabama, Arkansas, North Carolina, Tennessee og Virginia – er Sanders favoritt både i California og Texas. Han er også ventet å vinne i Maine og sin egen delstat Vermont.

Trump forsøker samtidig å utnytte situasjonen til å så enda mer splittelse blant sine rivaler.

– De planlegger et kupp mot Bernie! tvitret Trump søndag og fikk raskt svar.

– President Trump, hold deg unna Demokratens primærvalg. Hvorfor gjør du ikke jobben din som president for en gangs skyld. Slutt å lyve, slutt å drive en korrupt administrasjon, rett oppmerksomheten mot det amerikanske folket! lød Sanders' skarpe svar.

Delstater som holder nominasjonsvalg tirsdag 4. mars

Over 1.300 delegater står på spill under Demokratenes nominasjonsvalg tirsdag 3. mars (natt til onsdag norsk tid). Valget holdes i 14 av USAs delstater, blant dem California og Texas. I alt 4.750 delegater skal avgjøre hvem som blir partiets presidentkandidat på landsmøtet i juli.

* California, 415 delegater

* Texas, 228 delegater

* North Carolina, 110 delegater

* Virginia, 99 delegater

* Massachusetts, 91 delegater

* Minnesota, 75 delegater

* Colorado, 67 delegater

* Tennessee, 64 delegater

* Alabama, 52 delegater

* Oklahoma, 37 delegater

* Arkansas, 31 delegater

* Utah, 29 delegater

* Maine, 24 delegater

* Vermont, 16 delegater

Kilde: RealClearPolitics, Wikipedia