Boeing skal bygge neste generasjon kampfly for USA

Tildelingen ble kunngjort under en direktesendt videoseanse fra Trumps kontor i Det hvite hus fredag. Trump er USAs 47. president.

– Ingenting i verden kommer i nærheten av dette flyet, og det vil bli kjent som F-47. Generalene valgte betegnelsen, og det er et flott nummer, F-47, sa presidenten.

Prosjektet Next Generation Air Dominance (NGAD) har vært under utvikling i flere år allerede. Både Lockheed Martin og Boeing har offentliggjort illustrasjoner av flyene de jobber med å utvikle.

Trump sier prototyper har blitt testet i lufta de siste fem årene.

Flyet skal etter planen erstatte F-22, som har vært i drift i rundt 20 år. Det nye, mer avanserte flyet skal kunne operere sammen med ubemannede droner.

Lagleder

Ifølge forsvarsdepartementet Pentagon vil det nye flyet være bedre egnet til å unngå radar og er ment å være avgjørende i en mulig konflikt med Kina.

En av tankene er at F-47 skal kunne fungere som en slags «lagleder» for fremtidige droner utviklet for å trenge gjennom luftforsvar.

– Dette sender et veldig tydelig og direkte budskap til våre allierte om at vi ikke blir borte, sier Hegseth. Han sa at prisen på kontrakten ikke kunne avsløres av sikkerhetshensyn.

Wall Street Journal skriver imidlertid at flyet kan bli det dyreste jagerflyet i historien. Ifølge nyhetsbyrået AP anslås den første kontrakten til å være verdt rund 20 milliarder dollar, som tilsvarer drøyt 210 milliarder kroner med dagens kurs.

Kunngjøringen er gode nyheter for Boeing, som hadde et vanskelig fjorår preget av en langvarig arbeidskonflikt og sikkerhetsproblemer med sine passasjerfly.

Rådyrt F-35

Kritikere har stilt spørsmål ved kostnadene og nødvendigheten av programmet, ettersom Pentagon fortsatt sliter med å fullføre produksjonen av sitt nåværende prestisjeprosjekt, F-35.

Flyet forventes å koste amerikanske skattebetalere mer enn 1700 milliarder dollar i løpet av sin levetid. Over 1100 F-35-fly er allerede bygget for USA og flere internasjonale partnere, blant dem Norge.

Pentagon jobber også med et annet stort flyprosjekt, stealth-bombeflyet B-21 Raider. Tanken er å skaffe en flåte på rundt 100 B-21 til en anslått totalkostnad på minst 130 milliarder dollar. De første flyene er nå i testfasen.

Stiller spørsmål

Dan Grazier, som leder programmet for reform av nasjonal sikkerhet ved Stimson Center, er blant dem som spør om enda et avansert, bemannet jagerfly virkelig er den riktige plattformen for fremtiden.

Ifølge ham er 20 milliarder dollar bare startkapital.

– De totale kostnadene vil bli på hundrevis av milliarder dollar, sier Grazier.

I fjor beordret Frank Kendall, som var minister for det amerikanske flyvåpenet i Joe Bidens regjering, en pause i NGAD-programmet. Hensikten var å vurdere om flyet fortsatt var nødvendig, eller om programmet, som ble utformet i 2018, trengte å bli endret for å gjenspeile de siste årenes endringer innen krigføring.

