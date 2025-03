Trump krever at høyesteretten stanser dommere fra å blokkere ham

– Ulovlige landsdekkende kjennelser fra radikale venstreorienterte dommere kan meget vel føre til landets ødeleggelse! Disse menneskene er gale og bryr seg ikke det minste om følgene av sine svært farlige og feilaktige avgjørelser og kjennelser, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

– Målet vårt er å gjøre Amerika storartet igjen, og en så høy ambisjon kan aldri oppnås hvis radikale og svært partiske dommere får lov til å stå i veien for rettferdigheten, skriver han.

– STOPP LANDSDEKKENDE FORFØYNINGER NÅ, FØR DET ER FOR SENT! Hvis justitiarius Roberts og USAs høyesterett ikke retter opp denne giftige og uhørte situasjonen umiddelbart, er landet vårt i svært alvorlige vanskeligheter, avslutter Trump.

Utfallet kommer etter at den føderale dommeren James Boasberg tidligere i uken stanset Trumps forsøk på å bruke en lov fra 1798 som hjemmel for å starte massedeportasjon av påståtte gjengmedlemmer.

Trump anklaget dommeren for å være kriminell og har truet med å stille ham for riksrett.

Det fikk Roberts til å omme med en sjelden offentlig irettesettelse av presidenten.

– I over to hundre år har det vært fastslått at riksrett ikke er en passende reaksjon for å løse uenighet om en rettslig avgjørelse, het det i en uttalelse fra Roberts.

– For dette formålet har vi en normal ankeprosess, påpekte han.