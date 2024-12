Sjokkerende utvikling – overrasket over at regimet falt så fort

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er mildt sagt uoversiktlig innenriks i Syria, men det er også overraskende at Assad-regimets støttespillere Iran og Russland ser ut til å ha gitt opp støtten, sier Waage til NRK.

– Jeg tror alle er overrasket over at det gikk så fort. Men det som ikke bør overraske noen, er at regimet har råtnet på rot innenfra, sier hun.

Syria har vært et utbombet, ødelagt land i ruiner, beskriver hun. Det har ikke vært noen gjenoppbygging siden våpenhvilen i 2016. Det har vært harde sanksjoner fra Vesten, og stor fattigdom og nød.

Det er uoversiktlig hva slags styre Syria nå får i stedet, påpeker Waage, som er professor i historie ved Universitetet i Oslo.

– Det er opprør under ledelse av det som før var al-Qaidas lokallag i Syria, som skal overta, sier hun, men legger til at lederen ser ut til å ha strukket ut en hånd til de mange minoritetsbefolkningene i landet.

Hva utviklingen betyr for andre land i regionen, er vanskelig å få oversikt over nå, påpeker hun. Men hun slår fast at Iran har mistet en viktig forsyningslinje til Hizbollah. Utviklingen vil merkes av aktørene som kan beskrives som Israels hovedmotstandere – Iran, sjiamilits i Irak, Syria og Hizbollah.

– Disse er så umåtelig svekket på alle områder på en måte vi knapt kunne sett for oss, sier Waage.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: – Som foreldre må vi tåle å være uenige med barna våre (+)

Les også: Trener på krig i Oslo: – Vi tar soldatene inn i det ukjente (+)