Opprørsleder besøker hovedmoskeen i Damaskus

HTS-lederen Abu Mohammed al-Jolani holdt en tale i moskeen i sentrum av Damaskus mens folkemengden som var samlet, ropte Allahu akbar (Gud er stor).

I talen til flere hundre tilhørere kalte Jolani Assad-regimets fall en «seier for den islamske nasjon», og han sa at Syria under Assad var blitt et mål for Irans grådighet.

I en video som er lagt ut på Telegram-kontoen til opprørerne, kan Jolani, som har begynt å bruke sitt egentlige navn Ahmed al-Shamraa, sees når han går inn i moskeen mens folk jubler.

