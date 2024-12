Syriske opprørere nærmer seg Damaskus

Ifølge to opprørskilder og en syrisk sikkerhetskilde har regjeringsstyrkene forlatt Quneitra, som ligger nær grensa til den syriskokkuperte delen av Golanhøydene.

Opprørere har også tatt kontroll over småbyen Sanamayn og står nå bare 20 kilometer fra Damaskus, hevder opprørskommandanten Hassan Abdul Ghany.

Opprørere med islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS) i spissen sto lørdag også i utkanten av Syrias tredje største by Homs.

Ifølge ubekreftede meldinger skal regjeringsstyrkene blant annet ha forlatt Tiyas-flybasen utenfor byen.

Homs er hjem for mange som tilhører president Bashar al-Assads alawitt-minoritet, som tidligere i krigen har blitt utsatt for en rekke angrep fra forløperen til HTS, den al-Qaida-tilknyttede Nusrafronten.

HTS-talsmannen Hassan Abdel Ghani forsøker å berolige både alawitter og andre minoriteter og sier at tiden for sekterisme i Syria er over.

– Det er nå klart for alle at våre styrker har bevist at de er disiplinerte i felt og at de følger direktiver og ordrer fra ledelsen, sier han.

Opprørere med HTS i spissen har de siste dagene tatt kontroll over Aleppo der det bor en kristen minoritet, som tradisjonelt har støttet Assad-regimet.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Les også: Disse sykdommene dominerer nå