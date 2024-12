Sør-Koreas president sier unnskyld for unntakstilstand

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Yoon sier han er veldig lei seg for at han skapte uro ved å erklære unntakstilstand tidligere i uken. Han sier desperasjon drev ham til det, og han bedyrer også at det ikke vil komme noen ny slik erklæring.

Presidenten sier det er opp til regjeringspartiet hvor lenge han blir sittende. Partileder Han Dong-hoon i regjeringspartiet Folkemaktpariet sier en tidlig avgang er uunngåelig og at Yoon ikke er i stand til å utføre pliktene sin som normalt.

Forslaget om riksrett kom etter at Yoon tirsdag innførte unntakstilstand i landet for første gang på over 40 år og sendte soldater ut i gatene i hovedstaden Seoul.

All politisk aktivitet ble forbudt, blant annet i nasjonalforsamlingen og de politiske partiene. Samtidig ble pressen underlagt streng sensur.

Nasjonalforsamlingen ble forsøkt sperret av, men likevel tok 190 av de 300 folkevalgte seg inn. De stemte deretter for å oppheve unntakstilstanden.

Kort tid etterpå kunngjorde Yoon at unntakstilstanden var opphevet.

