Opprørerne i Syria har tatt kontroll over Daraa

Daraa, som ligger sør i Syria, er symbolsk viktig, og området var arnestedet for opprøret i 2011 som utviklet seg til borgerkrigen i landet.

– Lokale grupper har tatt kontroll over store deler av provinsen Daraa og Daraa by. De kontrollerer nå mer enn 90 prosent av provinsen, etter at regimets styrker har trukket seg ut, sier Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som er basert i Storbritannia. Gruppen følger situasjonen i Syria gjennom et kildenettverk i landet.

Daraa ligger rundt 100 kilometer sør for Syrias hovedstad Damaskus og noen få kilometer fra grensen mot Jordan.

Tidligere på dagen tok lokale opprørere kontroll over en grenseovergang mot Jordan, ifølge SOHR. Jordan kunngjorde at de har stengt grensen til det krigsherjede nabolandet inntil videre.

