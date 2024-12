Eide fordømmer maktbruken mot demonstranter i Georgia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det vi har vært vitne til i georgiske gater den siste uken, er uforenlig med europeisk og euroatlantisk integrasjon, og med grunnleggende demokratiske verdier som Georgia har forpliktet seg til å respektere, sier Eide i en uttalelse til NTB.

Uttalelsen kommer i lys av at det den siste tiden har vært en rekke demonstrasjoner i Georgia, blant annet i hovedstaden Tbilisi. Demonstrasjonene er rettet mot regjeringen i etterkant av at de kunngjorde at alle medlemskapssamtaler med EU settes på vent til 2028.

Politiet har brukt vannkanoner, tåregass og gummikuler mot demonstrantene. En rekke demonstranter og opposisjonsleder Nika Gvaramia er pågrepet.

– Vi krever at georgiske myndigheter umiddelbart løslater dem som har blitt fengslet for å ha utøvd sin legitime rett til forsamlings- og ytringsfrihet, sier Eide, og fortsetter:

– Vi støtter helhjertet opp om georgiernes ønske om en europeisk fremtid og et samfunn basert på respekt for demokratiske normer og menneskerettigheter.

Les også: Trøndelag Ap kan like gjerne bytte navn til Trond sitt Ap

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»