Anklager om manipulering foran siste runde i Romanias presidentvalg

For tre måneder siden hadde høyrefløykandidaten en relativt lav profil i Romania. Landet er medlem av både EU og Nato, har kystlinje mot Svartehavet og grense mot krigsherjede Ukraina.

Tiktok sto sentralt i Georgescus valgkamp. Appen er eid av selskapet ByteDance som har base i Kina. Forskere og politikere mener den store spredningen Georgescus poster fikk, gir grunn til å granske saken.

Tiktok avviser bekymringene og omtaler dem som «unøyaktige og villedende». Russland avviser også anklager om innblanding.

– Det var en stående vits i 2014 at presidenten vår ble valgt på Facebook. Nå er spøken at han nesten ble valgt på Tiktok, sier den populære rumenske youtuberen Silviu Istrate.

Rumenske myndigheter har bedt EU-kommisjonen om å etterforske Tiktoks rolle i valget 24. november. Pavel Popescu, visepresidenten i tilsynsmyndigheten Ancom, sier ifølge nyhetsbyrået AP at han vil be om at Tiktok sperres i landet hvis det blir funnet bevis for valgmanipulering.

Den avgjørende valgomgangen i Romania finner sted søndag 8. desember. Der møter Georgescu den liberale kandidaten Elena Lasconi.

Hevnstemmer

Ifølge Georgescu selv er han ikke knyttet til noe parti. Han sier at valgkampen hans hadde et nullbudsjett og var drevet av frivillige. Den politiske outsideren klarte likevel å ta i bruk Tiktok for å skaffe seg stor innflytelse på nett, og han oppnådde omkring 300.000 følgere.

Tiktok er blant de aller mest populære sosiale mediene i Romania, med 9 millioner brukere i et land med 19 millioner innbyggere.

I forkant av valget hadde Georgescu ensifret oppslutning på meningsmålingene, før valgkampen skjøt fart med fokus på levekostnader. Romania er blant EU-landene der fattigdom er mest utbredt i befolkningen.

Han framsto i stor grad som et alternativ til de etablerte partiene.

– De som stemte på ham, var mot systemet, de stemte på ham som en hevn mot våre store politiske partier, sier Istrate. Han føyer til at han ikke bestrider valgresultatet, bare måten Georgescu ble populær på – på veldig kort tid.

Avviser blankt

Det rumenske medietilsynets visepresident Valentin-Alexandru Jucan sier at han tror Tiktoks algoritmer har forsterket materiale som favoriserte en av kandidatene. Han mener selskapet ikke har nok åpenhet om hvem som står bak innhold knyttet til valg.

– Det er kategorisk feil å hevde at hans konto ble behandlet annerledes enn noen av de andre kandidatenes, sier en talsperson for Tiktok i en uttalelse. Talspersonen føyer til at de tok grep innen 24 timer da rumenske myndigheter påpekte at umerket politisk innhold lå ute på plattformen.

Analytikere sier imidlertid at det er mangel på åpenhet rundt Tiktoks algoritme. Den er innstilt på å gi størst mulig engasjement, noe som betyr at feilinformasjon raskt kan få stor spredning.

– Tiktoks algoritmer ga medvind til enkeltkandidater som Calin Georgescu, uten god nok oppfølging og kontroll. Det gir grunn til bekymring for rettferdighet og åpenhet i valgprosessen, sier Cristina Vanberghen, gjesteprofessor ved European University Institute.

Fikk tusener av følgere

Den overraskende seieren til Georgescu, sett i forhold til hans oppslutning på meningsmålingene i forkant, indikerer «uautentisk oppførsel» eller falske bot-kontoer, ifølge organisasjonen Democracy Reporting International, som har sin base i Berlin.

I en rapport viser de blant annet til at en konto til støtte for Georgescu, @iamcalingeorgescu, som ble registrert 26. november, umiddelbart fikk 15.000 følgere.

– Det tyder på koordinert uautentisk oppførsel eller falsk engasjement, skriver de.

I tillegg til såkalte bots – det vil si automatiserte kontoer det ikke står noen reell person bak – peker analytikere også på små og store influensere som indirekte promoterer Georgescu uten å merke sine innlegg som betalt markedsføring.

Betalte influensere?

Betalt politisk markedsføring er forbudt på Tiktok. Forskere ved Expert Forum i Bucuresti har funnet ut at mesteparten av det politiske innholdet på plattformen heller ikke er merket som dette og bare blir gjennomgått overfladisk.

– De hevder å drive med underholdning, men driver åpenlyst med politisk propaganda, skriver gruppen i en gjennomgang.

Influenserne syntes å hente sitater fra samme manuskript, der de ikke navnga kandidaten, men gjenga de samme vendingene han bruker om seg selv – som «patriot» og «en som bryr seg om bøndene», sier Silviu Istrate.

Han mener en plattform som setter markedsaktører i kontakt med en stab mikro-influensere, kan ha blitt tatt i bruk. Den gir influenserne betaling for å poste og hjelper dermed selskapene med å få gjennomslag på nett.

– Organisasjonen som presenterte denne postingen som en jobb på en plattform for influensere, er som sunket i jorden, sier Catalina Goanta, som forsker på influensere i sosiale medier ved Universitetet i Utrecht. Hun sier dette gjør sporing vanskeligere og gjør det plausibelt for aktører å fornekte innblanding.

Kan få gigantbot

EU-kommisjonen har blitt bedt om å etterforske om Tiktok bryter EUs forordning om digitale tjenester (DSA). Den trådte i kraft i februar.

Hvis kommisjonens granskere mener at Tiktok har brutt reglene, kan selskapet få bøter på opptil 6 prosent av den globale omsetningen. Ved gjentatte brudd kan selskapet stenges ute fra EU.

I påvente av etterforskningen er det lærdom å hente foran kommende valg, mener forskere. De peker særlig på manglende opplæring og svake institusjoner som problemområder.

Gjesteprofessor Vanberghen mener hele EU kan bli preget av problemet.

– Særlig hvis avhengigheten av plattformer med skjulte algoritmer som kanskje uaktsomt favoriserer en part framfor en annen, øker, sier hun.

Hun tror ikke på forbud mot sosiale medier, men anbefaler å orientere velgerne om hvordan algoritmer påvirker hva de får se. Hun tar også til orde for mer regulering for å sikre demokratiske prosesser fra mulig påvirkning fra plattformer basert i utlandet.

– Etter hvert som KI-teknologien utvikles, må EUs medlemsland implementere regler for å møte de unike utfordringene disse verktøyene gir, slår hun fast.

