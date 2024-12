Vedum EUs ulvevedtak: – En seier for norske lokalsamfunn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Anna Nesje/NTB

Representanter fra de 49 landene i Bernkonvensjonen har stemt for et forslag fra EU-kommisjonen i september. Formålet er å øke vernet av buskap mot en ulvebestand som nå teller rundt 20.000 dyr i Europa.

Regjeringen har tidligere varslet at den kom til å støtte forslaget. Tirsdag kveld er finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på vei til Åsta i Innlandet for å feire det han kaller en stor seier.

– Tidligere har ulvetilhengere skjøvet Bernkonvensjonen foran seg. Nå kan de ikke det. Nå har ulven samme vernestatus som spissmus, sier Vedum på telefon fra bilen til NTB.

Han tror avgjørelsen vi føre til at det blir felt flere ulv allerede neste år. Endringen trer i kraft om tre måneder hvis ikke minst en tredel av medlemmene motsetter seg dette.

– Vi har allerede drevet en aktiv forvaltning under denne regjeringen. Men nå får vi enda større handlefrihet til å skyte ulv som skaper store problemer, sier Sp-lederen.

– Større fleksibilitet

Norges Bondelag påpeker i en kommentar at Stortinget har satt mål om at vi skal øke selvforsyningen i Norge.

– Da trenger vi å bruke utmarka til å produsere mat. Ved at ulven har fått et mindre strengt vern under Bernkonvensjonen, økes handlingsrommet for å forvalte ulven i Norge. Vi forventer økt fleksibilitet til å felle ulv som gjør skade på beitedyr, sier Vedum.

Klima- og miljødepartementet påpeker at den skandinaviske ulvebestanden fremdeles er kategorisert som sårbar på Verdens naturvernunions (IUCN) rødliste for truede arter.

– Den norske delbestanden er kategorisert som kritisk truet på Norsk rødliste for arter. Forvaltningen av ulv i Norge vil fortsatt skje innenfor rammene av naturmangfoldloven og bestandsmålene som er forankret i Stortinget, heter det i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Med andre ord er Norge fortsatt forpliktet til å sikre ulvens overlevelse her i landet.

Les også: Lahlum: Ap har kastet sittende statsministre før

– Skammelig – midt i naturkrisen

Gråulven var nesten utryddet i Europa for hundre år siden, men antallet har økt betydelig og er nå altså oppe i drøyt 20.000. Det har ført til motstand og demonstrasjoner fra bønder som frykter tap av husdyr.

Å redusere vernestatusen til «beskyttet» tillater at jakten i Europa gjenopptas under strenge retningslinjer. Ulveforkjempere frykter det kan føre til at mange blir drept.

Her hjemme sier leder i Noah, veterinær Siri Martinsen, at nedgraderingen av ulvens vern i EU gjøres i strid med faglige råd. Hun mener avgjørelsen viser at stater har latt seg presse av interessegrupper innen landbruk og jakt.

– Det er skammelig at dette skjer nå midt i naturkrisen, når de ville dyrene trenger mer vern og ikke svekket vern. Noah understreker imidlertid at det på ingen måte er akseptabelt å holde ulven på kritisk truet nivå, slik som Norge gjør, heller ikke under det nye verneregimet, sier Martinsen til NTB.

Bernkonvensjonen, som står bak vedtaket tirsdag, er en avtale om vern av ville europeiske planter og dyr, og områdene der de lever. Den gjelder særlig arter som krever samarbeid mellom flere stater, og i særdeleshet truede dyrearter som vandrer over større områder.

Kommentar: Ingen hadde mot til å stå fram. Det sier mye

Les også: Blogger: – Færre bønder gjør ikke maten billigere (+)